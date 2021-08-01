Борис Джонсон станет отцом в седьмой раз
Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс сообщила, что пара ждет второго ребенка. Таким образом, Борис Джонсон станет отцом уже седьмого ребенка, сообщает Euronews.
Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс сообщила, что пара ждет второго ребенка. Таким образом, Борис Джонсон станет отцом уже седьмого ребенка, сообщает Euronews.
Кэрри Симондс сообщила о беременности в Instagram, раскрыв, что в начале этого года пережила выкидыш.
"В начале года у меня был выкидыш, разбивший мне сердце. Я чувствую себя невероятно счастливой, снова находясь в положении", - написала Кэрри.
Джонсон сказал, что надеется встретить своего "радужного ребенка" на Рождество. Радужный ребенок - это термин, который используют, чтобы описать ребенка, родившегося после выкидыша.
56-летний Борис Джонсон и его 33-летняя супруга Кэрри Симондс поженились в конце мая.
О помолвке пара сообщила зимой прошлого года, тогда же стало известно и о том, что Кэрри станет матерью их совместного ребенка, сейчас ему год.