Борис Джонсон станет отцом в седьмой раз

Кэрри Симондс сообщила о беременности в Instagram, раскрыв, что в начале этого года пережила выкидыш.

"В начале года у меня был выкидыш, разбивший мне сердце. Я чувствую себя невероятно счастливой, снова находясь в положении", - написала Кэрри.

Джонсон сказал, что надеется встретить своего "радужного ребенка" на Рождество. Радужный ребенок - это термин, который используют, чтобы описать ребенка, родившегося после выкидыша.

56-летний Борис Джонсон и его 33-летняя супруга Кэрри Симондс поженились в конце мая.