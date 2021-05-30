Вс, 30.05.2021
С особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми. Игорь Чергинец, гендиректор Belavia
Игорь Чергинец, гендиректор Belavia

Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Саймондс

ФОТО: AFP / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно поженился на Кэрри Саймондс в Лондоне, сообщает "Интерфакс".

Местные СМИ писали, что пара венчалась в Вестминстерском соборе среди узкого круга приглашенных.

Из-за ограничений, введенных во время пандемии, на свадьбе могли присутствовать не более 30 человек.

Джонсон и Саймондс объявили о помолвке в феврале 2020 года. 24 мая, Джонсон и Саймондс разослали свадебные приглашения родным. Тогда говорилось, что дата свадьбы назначена на 30 июля 2021 года.

У пары есть общий сын Уилфред. Для британского премьер-министра этот брак стал третьим по счету, а его невеста вышла замуж впервые.

НАВЕРХ
Back