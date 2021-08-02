Черные выходные: за два дня в Латвии утонули три человека
В минувшие выходные в Латвии спасатели нашли в водоемах троих погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В минувшие выходные в Латвии спасатели нашли в водоемах троих погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В субботу, 31 июля, в Риге пожарные спасли и доставили на берег двух человек: один не мог выбраться из Зундской протоки, другой тонул в Даугаве.
В Приекульской волости Цесисского края VUGD доставила на берег человека - онплыл по Гауе на лодке.
Также в субботу в водоемах нашли и двух погибших - в Гауе в Смилтенском крае и в озере Разнас в Резекненском крае.
В воскресенье, 1 августа, человек утонул в пруду в Заубской волости Цесисского края.