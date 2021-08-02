Пн, 2.08.2021
В будущем цифровой сертификат будет использоваться в трех случаях: если житель был вакцинирован против Covid-19, если он переболел или было проведено платное лабораторное обследование. Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Черные выходные: за два дня в Латвии утонули три человека

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В минувшие выходные в Латвии спасатели нашли в водоемах троих погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В субботу, 31 июля, в Риге пожарные спасли и доставили на берег двух человек: один не мог выбраться из Зундской протоки, другой тонул в Даугаве.

В Приекульской волости Цесисского края VUGD доставила на берег человека - онплыл по Гауе на лодке.

Также в субботу в водоемах нашли и двух погибших - в Гауе в Смилтенском крае и в озере Разнас в Резекненском крае.

В воскресенье, 1 августа, человек утонул в пруду в Заубской волости Цесисского края.


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