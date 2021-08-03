Фото ⟩ Вирус в эстонских томатах: как вовремя заметить, что помидор или перец заражен?

В Эстонии в ходе мониторинга в теплице в Харьюмаа был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV), ранее не выявлявшийся в стране, сообщает Rus.Postimees.

Согласно полученным данным, этот вирус поражает как помидоры, так и сладкий перец и становится все более широко распространенным в Европейском союзе как в закрытом, так и в открытом грунте.

"Это очень быстро распространяющийся вирус, поэтому важно использовать проверенные и свободные от болезней семена и посадочный материал против этого вируса", - отмечает Март Кинкар, советник отдела здоровья растений и материалов для размножения при Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Эстонии.

О вирусе ToBRFV

Как пишет Rus.Postimees, вирус ToBRFV вызывает симптомы заболевания как на листьях, так и на плодах. Он характеризуется мозаичностью и деформацией листьев. Соцветия при заражении буреют и позже могут засохнуть. Плоды зараженных растений меньше по размеру, имеют более плотную поверхность и могут опасть. Плод обесцвечен, бледный, с коричневыми некротическими пятнами.

Вирус не представляет угрозы для здоровья человека, но снижение количества и качества плодов может нанести экономический ущерб.

"В теплице, где был обнаружен вирус, не было явных признаков вируса на растениях или плодах, - отмечает Кинкар. - Чтобы избавиться от вируса, все зараженные растения после сбора урожая необходимо сжечь. Также необходимо полностью продезинфицировать теплицу и другие инструменты перед началом нового вегетационного периода".

Государственная служба защиты растений (VAAD) рассказывает, что ToBRFV переносится семенами, механическим путем (инструментами, руками, через одежду, при прямом контакте растений друг с другом), а также с посадочным материалом (черенками и прививкой растений). Этот вирус передается табачной белокрылкой (Bemisia tabaci) и насекомыми-опылителями. Его очень легко распространить механически в одной теплице и перенести в другие. Вирус сохраняется в остатках растений в течение нескольких месяцев.

Садоводам следует приобретать семена томатов с паспортом растения. В нем содержится информация о том, что это за семена и растения, откуда они, были ли проверены и тестированы в лаборатории на наличие вредителей томатов, в том числе на этот вирус. Паспорта растений могут находиться на каждом пакетике семян или на большой упаковке в торговом месте. Чтобы избежать заражения ToBRFVВ в теплицах, важно соблюдать строгие гигиенические требования, в том числе не допускать попадания томатов, ввезенных из других стран, или их упаковки в теплицу.

При уходе за растениями их следует тщательно осмотреть и при подозрении на наличие ToBRFV обратиться к инспектору VAAD в ближайшем региональном отделении.

В теплицах, где выращиваются семена и саженцы томатов, VAAD проводит надзор, проверяет материал и в случае подозрения берет образцы и исследует их в лаборатории. Для борьбы с ToBRFV инфицированные растения необходимо уничтожить и применить строгие меры дезинфекции.

Заражены ли растения ToBRFV, точно можно определить лишь в лаборатории.

В случае подозрения и признаков того, что растение заражено ToBRFV, следует связаться с VAAD: в Видземе - 64221594;

в Курземе - 63222552;

в Земгале - 63022541;

в Латгале - 65444113;

в Риге - 67324506.

Признаки заражения у томатов

Признаки заражения ToBRFV могут различаться в зависимости от сорта или гибрида томата. Первые симптомы возникают на листьях, позднее заражается стебель. Во многих случаях симптомы можно заметить лишь на плодах. Наиболее характерные признаки на плодах - неравномерный окрас, коричневые круглые пятна и шероховатая поверхность.

ФОТО: VAAD

Плоды могут быть деформированы и их созревание нерегулярно

ФОТО: VAAD

Первые симптомы появляются на листьях и стеблях. Образуются хлоротичные пятна. Со временем хлороз может перейти в некроз. При некрозе листья вянут и засыхают.

ФОТО: VAAD

Листья скрученные или деформированные, в некоторых случаях - суженные.

ФОТО: VAAD

На стебле могут появиться коричневые некротические пятна.

ФОТО: VAAD

Симптомы у перца - листья деформируются, желтеют и появляются мозаичные пятна. Плод деформируется, появляются желтые или коричневые участки или зеленые полосы.

ФОТО: VAAD