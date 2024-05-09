Украина установила рекорд на конкурсе "Евровидение"

В 2024 году Украина 17 раз попала в финал "Евровидения". Таким образом Украина стала единственной страной, которая всегда проходит в финал песенного конкурса. Таким образом Alyona Alyona и Jerry Heil установили рекорд в истории песенного конкурса, пишет Limon.ee.
Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал "Евровидения-2024", на котором выступили и украинские представительницы. В результате Alyona Alyona и Jerry Heil прошли в финал песенного конкурса.
Украина выходит в финал с 2004 года. Тогда на "Евровидении" выступила певица Руслана с песней Wild Dances, которая одержала победу.
В 2005 году Украину на "Евровидении" представила группа "Гринджолы", которая также попала в финал с песней "Разом нас багато". Однако группа получила один из худших результатов в истории Украины, заняв 19 место.
В 2006 году Украину представляла Тина Кароль с песней Show me your love. Тогда Кароль заняла седьмое место в финале "Евровидения". В 2007 году на конкурс от Украины поехала Верка Сердючка, которая заняла второе место, исполнив песню Dancing lasha tumbai. Через год (2008 году) Украину представляла Ани Лорак, которая с песней Shady lady также заняла второе место.
В 2009 году на песенный конкурс от Украины поехала певица Светлана Лобода, которая представила песню Be my Valentine!. Лобода прошла в финал, но, к сожалению, ей досталось 12 место.
В 2010 году на Евровидении Украину представляла певица Alyosha с песней Sweet people. Тогда в финале украинская представительница заняла десятое место. Через год (2011) на конкурс отправилась Мика Ньютон с песней "Ангел" и заняла 4 место.
В 2012 году Украину представляла Гайтана с песней Be My Guest. И хотя певица попала в финал песенного конкурса, в результате ей досталось лишь 15 место, а в 2013 году Украина отправила на конкурс Злату Огневич, которая исполнила песню Gravity и заняла третье место. В 2014 году Украину на Евровидении представляла певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock и оказалась на шестом месте.
В 2015 году Украина впервые за всю историю конкурса не участвовала в "Евровидении". Причиной этому стала российская агрессия в Украине.
В 2016 году на песенный конкурс поехала певица Джамала, которая победила с песней "1944".
В 2017 году на Евровидении выступила группа O.Torvald с песней Time. Их выступление стало худшим показателем за всю историю Украины (24 место).
В 2018 году певец Melovin исполнил на Евровидении песню Under The Ladder и занял 17 место в финале.
После Украина пропустила два года, а в 2021 году на "Евровидении" от Украины выступила группа Go_A с песней "Шум". Тогда Украина заняла пятое место в финале. В 2022 году Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra, которая одержала победу с песней Stefania. А в 2023 году на "Евровидении" от Украины выступила группа Tvorchi, которая заняла шестое место.
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