Украина установила рекорд на конкурсе "Евровидение"

В 2010 году на Евровидении Украину представляла певица Alyosha с песней Sweet people. Тогда в финале украинская представительница заняла десятое место. Через год (2011) на конкурс отправилась Мика Ньютон с песней "Ангел" и заняла 4 место.

В 2012 году Украину представляла Гайтана с песней Be My Guest. И хотя певица попала в финал песенного конкурса, в результате ей досталось лишь 15 место, а в 2013 году Украина отправила на конкурс Злату Огневич, которая исполнила песню Gravity и заняла третье место. В 2014 году Украину на Евровидении представляла певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock и оказалась на шестом месте.

В 2015 году Украина впервые за всю историю конкурса не участвовала в "Евровидении". Причиной этому стала российская агрессия в Украине.

В 2016 году на песенный конкурс поехала певица Джамала, которая победила с песней "1944".

В 2017 году на Евровидении выступила группа O.Torvald с песней Time. Их выступление стало худшим показателем за всю историю Украины (24 место).

В 2018 году певец Melovin исполнил на Евровидении песню Under The Ladder и занял 17 место в финале.

После Украина пропустила два года, а в 2021 году на "Евровидении" от Украины выступила группа Go_A с песней "Шум". Тогда Украина заняла пятое место в финале. В 2022 году Украину на песенном конкурсе представила группа Kalush Orchestra, которая одержала победу с песней Stefania. А в 2023 году на "Евровидении" от Украины выступила группа Tvorchi, которая заняла шестое место.

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