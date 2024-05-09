В четверг, 9 мая, представитель Латвии Донс поборется за путевку в финал "Евровидения". Последние шесть лет для Латвии складывались неудачно, и на этот раз прогнозы букмекеров не указывают на то, что может быть иначе. Правда, букмекеры ошиблись с участниками первого полуфинала.

Первый полуфинал "Евровидения" состоялся во вторник, 7 мая, и в нем квалифицировались Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург, оставив позади Польшу, Исландию, Австралию, Азербайджан и Молдову.

Однако прогнозы букмекеров перед этим полуфиналом были иными.

По данным сайта eurovisionworld.com,

рейтинги букмекеров совпадали в восьми случаях из 10 - в финале ждали Австралию и Польшу, а "за бортом" оставляли Сербию и Словению.

Оглядываясь на последние пять песенных конкурсов "Евровидение", букмекеры определяли результаты конкурса довольно точно - победитель совпал в четырех случаях из пяти. Однако при этом они дали осечку в таком знаменательном году, как 2021-й, когда победу одержала итальянская группа Måneskin. Именно Måneskin являются одними из самых заметных победителей "Евровидения", которые продолжают неустанно работать над новыми альбомами и концертами.

Коэффициент полуфинальных результатов за последние пять лет составляет 78% - это солидно, но оставляет надежду тем, кто не входит в десятку фаворитов. В данном случае и Латвии.

Во втором полуфинале представитель Латвии Донс выступит с такими странами, как Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария.

Сейчас букмекеры ожидают самых высоких результатов от Нидерландов и Швейцарии

наряду с Грецией, Израилем, Арменией, Норвегией и Грузией. В финал также могут выйти Австрия, Бельгия и наша соседка Эстония.

Представитель Латвии Донс, по прогнозам, занимает 14-е место из 16 участников.

Видео: Фрагменты песен второго полуфинала "Евровидения"

Напомним, что в этом году исход двух полуфиналов определяют только зрители.

Принцип сбора голосов и разделения рейтинга в финале остается неизменным: жюри объединит рейтинг с почти 50% итогового результата - остальная часть (чуть более 50%) будет определена голосованием зрителей.

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