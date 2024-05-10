"На самом деле я бы плакал еще больше!": Донc о своем выступлении

Когда его спрашивают о первых эмоциях, Донc отвечает: "Каждый палец, что за меня держали, все сюжеты, которые я видел, и письма… Ну, фантастика! Только вместе мы сильны! Это следует хранить как руководство к тому, чего мы хотим достичь. Мы этого можем добиться только вместе. Спасибо, Латвия, спасибо латышам со всего мира и друзьям Латвии!".

Когда его спрашивают о выступлении и знаменитой последннй ноте, во время которой он плакал, он отвечает: "Последняя нота была перед тихим пением. Это тихое пение, я больше не помню. Слезы текли так, что я не мог видеть. Остался только туман. Потом было так: ну, как будет, так будет. И все.

На самом деле я плакал бы еще больше!".

Музыканта волновала конструкция сцены. "В какой-то момент мне показалось, что кольцо движется! Во время репетиций оно казалось более устойчивым.

Я думал, чтобы только не сорваться!