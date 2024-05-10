"На самом деле я бы плакал еще больше!": Донc о своем выступлении

Музыкант Донс спал три часа после выхода в финал "Евровидения" и в интервью Rīta Panorāma вспоминает свое выступление во втором полуфинале.
Когда его спрашивают о первых эмоциях, Донc отвечает: "Каждый палец, что за меня держали, все сюжеты, которые я видел, и письма… Ну, фантастика! Только вместе мы сильны! Это следует хранить как руководство к тому, чего мы хотим достичь. Мы этого можем добиться только вместе. Спасибо, Латвия, спасибо латышам со всего мира и друзьям Латвии!".
Когда его спрашивают о выступлении и знаменитой последннй ноте, во время которой он плакал, он отвечает: "Последняя нота была перед тихим пением. Это тихое пение, я больше не помню. Слезы текли так, что я не мог видеть. Остался только туман. Потом было так: ну, как будет, так будет. И все.
На самом деле я плакал бы еще больше!".
Музыканта волновала конструкция сцены. "В какой-то момент мне показалось, что кольцо движется! Во время репетиций оно казалось более устойчивым.
Я думал, чтобы только не сорваться!
Но в тот момент, когда я вышел с кольца и пошел вперед, я собрал в голове всех комментаторов, тех, кто посылал хорошие мысли, вдалеке были еще букмекеры и критик, и тогда мы все пошли вперед по этой линии. Действительно крутые ощущения! Я счастлив и горжусь Латвией!".
Донс, которому удалось вывести Латвию в финал "Евровидения" впервые с 2016 года, обещает сюрприз - возможно, мы услышим строчку на латышском языке на большой сцене. "У меня такая мысль. Посмотрим, как будут действовать правила. Если правила позволят, я надеялся оставить это на финал", - интригует Донс.
Комментарий Дона на латышском языке:
В ответ букмекерам, которые поставили Латвию на последнее место во втором полуфинале, Донс смеется и говорит: "Надеюсь, кто-то много выиграл!".
"Ну да, тон задают букмекеры. Конечно, неприятно, когда видишь, что ты последний. С другой стороны, терять нечего! Может быть, это тоже немного помогло - отбросить все в сторону, просто выйти, просто делать то, что я больше всего люблю - петь! Это работа букмекеров - пусть они делают свою работу, мы сделаем свою!".
Напомним, Донс выступит на финале "Евровидения" 11 мая под 11-м номером.
Галерея: Выступление Дона в полуфинале 9 мая
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