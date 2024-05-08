Где отметить День матери: идеи праздничных мероприятий

Фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе - самый большой букет в подарок самой дорогой маме (всю неделю)

Фестиваль тюльпанов и весенних цветов, который до сих пор продолжается в литовской Пакруойской усадьбе, превращает несколько миллионов цветов в самый большой букет для всех матерей. Каждый день, включая выходные, вы можете наслаждаться цветочным великолепием и разнообразной развлекательной программой для всей семьи. Пакруойская усадьба является крупнейшей в Литве и расположена менее чем в двух часах езды от Риги.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

Пакруойская усадьба Фото: Пресс-фото

Фестиваль Дня матери в Hansa Perons, Рига (суббота, 11 мая)

Организатор фестиваля - родительская организация Mammamuntetiem.lv. Программа насыщенная и рассчитана на то, чтобы быть интересной для мам разного возраста, поэтому организаторы мероприятия приглашают всех в гости с подругами, мамой, свекровью или другими любимыми вами мамами.

Подробнее о фестивале: www.matediena.lv.

Concerto Piccolo в Рижском Домском соборе (суббота и воскресенье, 11 и 12 мая)

Концерты органной музыки Рижского Домского собора - это уникальная возможность услышать один из самых известных органов в мире! Concerto Piccolo - 20-минутный органный концерт.

Подробнее о концертах здесь.

Концерт современного танца "Элемент" в Берги (воскресенье, 12 мая)

В концерте примут участие более 100 танцоров и 9 музыкантов: BŪŪ, FIŅĶIS, MARTA, LUKA, RAUM, PATRISHA, E.V., DAIRIS PETRAUSKIS, SILRAQ. Концертные номера выполнены в разных стилях и дополняются световым шоу.

Подробнее о концерте здесь.

Концерт Виктора Лапченока ко Дню матери в Лигатне (воскресенье, 12 мая)

В честь Дня матери легендарный латвийский певец Викторс Лапченокс посетит творческий квартал Zeit в Лигатне. На концерте прозвучат самые красивые золотые хиты латвийских композиторов.

Подробнее о концерте здесь.

Пакруойская усадьба Фото: Пресс-фото

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