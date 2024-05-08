Где отметить День матери: идеи праздничных мероприятий

С приближением Дня матери каждый год члены семей ищут идеи, как отметить праздник и сказать спасибо своим мамам за их заботу, любовь и терпение. В этом году также нет недостатка в мероприятиях, посвященных мамам, да и погода в праздничные выходные обещает быть приятной.
Фестиваль цветов в Пакруойской усадьбе - самый большой букет в подарок самой дорогой маме (всю неделю)
Фестиваль тюльпанов и весенних цветов, который до сих пор продолжается в литовской Пакруойской усадьбе, превращает несколько миллионов цветов в самый большой букет для всех матерей. Каждый день, включая выходные, вы можете наслаждаться цветочным великолепием и разнообразной развлекательной программой для всей семьи. Пакруойская усадьба является крупнейшей в Литве и расположена менее чем в двух часах езды от Риги.
Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv
Фестиваль Дня матери в Hansa Perons, Рига (суббота, 11 мая)
Организатор фестиваля - родительская организация Mammamuntetiem.lv. Программа насыщенная и рассчитана на то, чтобы быть интересной для мам разного возраста, поэтому организаторы мероприятия приглашают всех в гости с подругами, мамой, свекровью или другими любимыми вами мамами.
Подробнее о фестивале: www.matediena.lv.
Concerto Piccolo в Рижском Домском соборе (суббота и воскресенье, 11 и 12 мая)
Концерты органной музыки Рижского Домского собора - это уникальная возможность услышать один из самых известных органов в мире! Concerto Piccolo - 20-минутный органный концерт.
Подробнее о концертах здесь.
Концерт современного танца "Элемент" в Берги (воскресенье, 12 мая)
В концерте примут участие более 100 танцоров и 9 музыкантов: BŪŪ, FIŅĶIS, MARTA, LUKA, RAUM, PATRISHA, E.V., DAIRIS PETRAUSKIS, SILRAQ. Концертные номера выполнены в разных стилях и дополняются световым шоу.
Подробнее о концерте здесь.
Концерт Виктора Лапченока ко Дню матери в Лигатне (воскресенье, 12 мая)
В честь Дня матери легендарный латвийский певец Викторс Лапченокс посетит творческий квартал Zeit в Лигатне. На концерте прозвучат самые красивые золотые хиты латвийских композиторов.
Подробнее о концерте здесь.
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