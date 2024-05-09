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"Будем держать кулаки!" Эдгар Ринкевич обратился к Дону

rus.tvnet.lv
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Ivars Soikāns/LETA

Уже сегодня вечером, 9 мая, наш Донc выйдет на большую сцену "Евровидения", чтобы представлять Латвию. Свои добрые слова ему посвятил и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Самый сердечный привет Дону из Рижского замка. Будем держать кулаки! Пусть звучит, пусть будет слышно, пусть получится!", - пожелал Ринкевич.

Песня Дона Hollow будет исполнена во втором полуфинале конкурса 9 мая. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино, Чехия, Швейцария и Эстония.

По итогам первого полуфинала путёвку в финал получили Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.

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