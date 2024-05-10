"Евровидение-2024": Стало известно, под каким номером выступит Латвия

Победитель прошлого года Швеция откроет финал "Евровидения", после чего выступит Украина, а затем Германия, Люксембург, Нидерланды и Израиль.

Литва выйдет на сцену под седьмым номером, за ней Испания, а потом Эстония - под девятым номером.

После выступит Ирландия, песня которой считается одной из сильнейших в этом году, а следом сразу представитель Латвии Донс - под одиннадцатым номером.

За ним последуют представители Греции, Великобритании, Норвегии и Италии.

Далее выступят Сербия, Финляндия, Португалия, Армения, Кипр, Швейцария, Словения, Хорватия, а завершат вечер выступления Грузии, Франции и Австрии.

Напомним, что Дону с песней Hollow удалось разрушить давнее проклятие и Латвия впервые за последние семь лет вышла в финал "Евровидения".

Комментарий Дона на латышском языке:

О первых эмоциях музыканта узнайте здесь:

Трогательное выступление Дона:

Напомним, на конкурсе 2024 года в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šepu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19.

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

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