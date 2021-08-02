Передача "Запрещенный прием" получила штраф 4000 евро за сюжет об антителах

Член NEPLP Иева Калдерауска пояснила, что совет вынес решение по делу об административном правонарушении в программе LTV "Запрещенный прием" 17 июня.

Оценив программу LTV1 за 29 марта, запрасив мнения различных органов здравоохранения и независимых экспертов, а также выслушивая аргументы и объяснения LTV1,

NEPLP пришел к выводу, что в сюжете про эффективность вакцины не была обнаружена должная точность и нейтральность информация.

Таким образом, передача нарушила общие условия вещания, изложенные в части четвертой статьи 24 Закона об электронных СМИ. В соответствии с Законом об электронных СМИ за установленное нарушение на LTV наложен штраф в размере 4000 евро. Калдерауска добавила, что в таких случаях сумма штрафа может составлять от 3505 евро до 10 000 евро.

В ходе оценки NEPLP рассмотрел заключения Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний, Государственного совета по иммунизации, Государственного агентства по лекарствам, а также независимых экспертов - Института клинической и профилактической медицины Латвийского университета, Рижского университета Страдиня, Центр Института микробиологии и вирусологии.

В своей оценке NEPLP также учло заключение Латвийского совета по этике СМИ о том, что в конкретном случае программа нарушила принцип добросовестности, согласно которому

раскрытие ложной, искаженной или вводящей в заблуждение информации, преувеличения, стереотипов и попыток намеренно и тайно повлиять на аудиторию недопустимо и должно быть предотвращено.

Член Коллегии Совета указал, что в конкретной программе предусмотрены различные методы журналистского исследования, сбора и анализа данных, которые не позволяют сделать выводы, представленные в программе.

С другой стороны, член правления LTV Ивар Приеде в понедельник в программе Латвийского радио Krustpunktā признал, что LTV уже оспорила решение NEPLP в суде.

LTV, проконсультировавшись с юристами, пришло к выводу, что закон не был нарушен, хотя, конечно, можно обсудить, насколько успешной была конкретная программа. Приеде утверждал, что от журналиста нельзя требовать медицинского исследования и что журналист не является экспертом во всех областях, хотя "он должен делать все, что в его силах".