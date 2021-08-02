Польша дала согласие принять белорусскую бегунью Кристину Тимановскую

До этого Варшава предложила спортсменке помощь и национальную визу для въезда в страну. Об этом в своем микроблоге Twitter написал замглава польского МИДа Мартин Пшидач. Он также подчеркнул, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру уже в Польше, если она этого захочет.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал Белорусскому фонду спортивной солидарности, что страна готова принять у себя белорусскую спортсменку:

"Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской, и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей, кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры", - рассказывает Яблоньский.

Контекст

В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По её словам, её сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. Спортсменку хотели отправить в Беларусь рейсом через Стамбул, который вылетает в 22:50 по местному времени.

В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе: она планировала обратиться в посольство Австрии в Токио, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд, в свою очередь, обратился в Международный олимпийский комитет в связи с ситуацией с Тимановской. О помощи МОК попросила и сама спортсменка.

Тимановская заявила Reuters, что не вернётся в Беларусь. Она не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул, сообщили ТАСС представители авиакомпании Turkish Airlines.

Самолет, на котором спортсменка должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без неё. По данным информационных агентств, сейчас Тимановская находится в японском полицейском участке, пишет Русская служба BBC.

Фотограф агентства Reuters сообщил, что видел спортсменку рядом с японскими полицейскими.

Что произошло?

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров, которые без спросу заявили её на олимпийскую эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из двух белорусских легкоатлеток, которых не допустили к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб.

"Я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде ещё и третий вид - эстафету 4×400 метров. Оказывается, наше очень крутое начальство решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых недостаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету.

Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? (…) Какого хера я узнаю это от левых людей?! При том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Алё, вы вообще о чём? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы", - заявила спортсменка.

За это видео Тимановскую осудили в провластных Telegram-каналах и на белорусском телевидении, пишет Zerkalo.io. Стало ли видео причиной того, что спортсменку решили вывезти из Токио, неизвестно.