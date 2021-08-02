В Лиепае принята в эксплуатацию отреставрированная историческая гостиница мадам Хойер

Работы проводились в соответствии с разработанной программой реставрационных работ, включая предварительный археологический анализ, и с максимальным сохранением исторических свидетельств о здании.

Здание известно тем, что российский царь Петр I, путешествуя в 1697 году, останавливался в гостинице мадам Хойер. В здании в то время размещались гостиница, корчма и постоялый двор.

По словам Лаздане, на первом этаже здания восстановлена уникальная планировка конца XVII века, а на втором этаже частично сохранена структура планировки XIX века.

Жилые помещения мадам Хойер на первом этаже и квартира нотариуса XIX века Стендера на втором этаже выделены для музея интерьера, а в части, где ранее была корчма, и теперь будет заведение общественного питания. Отреставрированы камин и печь для выпечки хлеба, рассказала Лаздане.

В ходе проекта была благоустроена дворовая территория квартала Кунгу с сохранением элементов и деталей, характерных для Лиепаи XVII, XVIII и XIX веков.

Строительные работы на участке выполняло предприятие SIA RERE meistari, строительный надзор осуществляла компания Firma L4, авторский надзор - компания Pils projekts.

Строительные работы на объекте реализованы в рамках проекта фондов Европейского союза.

Как подчеркнула Лаздане, сейчас готовится документация, чтобы строители сдали законченные работы Лиепайскому городскому самоуправлению, а в дальнейшем самоуправление могло передать объект Лиепайскому музею для создания экспозиции. Ожидается, что музей мадам Хойер откроет свои двери для посетителей в следующем году.