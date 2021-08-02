В этом году выросли цены на серийные квартиры в Риге. На сколько?

В июле средняя цена серийных квартир выросла до 861 евро за квадратный метр. Цены были в среднем на 47% ниже, чем на 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла исторического максимума - 1620 евро за квадратный метр. По сравнению с началом 2020 года цены на серийные квартиры в июле были выше на 5%.

В июле рост цен был уже не таким заметным, как в мае и июне, однако эксперты Arco Real Estate признают, что темпы роста цен в окрестностях Риги оставались высокими. С другой стороны, предложение квартир было невелико как в спальных районах Риги, так и в окрестностях Риги.

С начала 2021 года цены на квартиры во всех крупных микрорайонах Риги выросли. Наибольший рост цен с начала года в спальных микрорайонах Риги наблюдался в Болдерае - на 8,9%.

В июле средняя цена квадратного метра серийных квартир увеличилась на 1,3% для однокомнатных квартир, на 1% для двухкомнатных квартир, на 1,4% для трехкомнатных квартир и на 1,1% для четырехкомнатных квартир.

Во всех крупных районах цены на квартиры в июле выросли. Наибольший рост цен наблюдался в Кенгарагсе, где за месяц цены выросли на 2,3%. Наименьшие изменения коснулись Тейки, где цены выросли на 0,5%.

Самые высокие цены на серийные квартиры в июле сохранились на Тейке, где средняя цена квадратного метра выросла до 1000 евро за квадратный метр. Самая низкая средняя цена квадратного метра в июле была в Болдерае - 634 евро за квадратный метр.