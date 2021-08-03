В Эстонии полиция застрелила агрессивного мужчину

Вечером в воскресенье, 1 августа, в Ляэнеском уезде сотрудники эстонской полиции были вынуждены открыть огонь по агрессивному мужчине, который скончался от полученных ранений, сообщила Департамент полиции и погранохраны Эстонии. По данным Rus.Postimees, погибшим был мужчина из Вырумаа, у которого остались трое детей.
Поздно вечером 1 августа полиции пришлось применить служебное оружие, чтобы остановить напавшего на полицейских мужчину. 28-летний человек получил тяжелое ранение и умер на месте происшествия.
Вчера, в 22 часа в Центр тревоги поступил вызов к частному дому в местечке Ридала, где развлекалась компания примерно из десяти человек. По словам звонившего, один пьяный член компании взял машину и съехал на ней в канаву. По предварительным данным, после этого он начал ссориться со своими приятелями, с некоторыми даже подрался.
На происшествие отреагировал полицейский патруль, после прибытия которого мужчина начал проявлять агрессию в адрес сотрудников полиции. Он не подчинился распоряжениям и, по имеющимся на данный момент сведениям, напал на одного из них с дубиной.
По предварительным данным, один из полицейских, чтобы остановить мужчину, сделал предупредительный выстрел, но тот не отреагировал и продолжил нападать на стража порядка. В ходе конфликта, нападавший и полицейский переместились из двора частного дома на несколько десятков метров на дорогу. В какой-то момент нападавший ударил сотрудника полиции дубиной по голове, после чего другой полицейский применил служебное оружие и произвел в сторону нападавшего несколько выстрелов.
28-летний мужчина получил тяжелые ранения. Полицейские поспешили ему на помощь и реанимировали его до прибытия медиков. Реанимация продолжилась, но спасти жизнь человеку не удалось, мужчина умер на месте.
Один из полицейских тоже получил ранение, ему оказали первую помощь.
По словам руководителя службы внутреннего контроля Прийта Пярнка, полиция использует огнестрельное оружие лишь в крайнем случае: "Решение применить оружие, чтобы успокоить опасную ситуацию, дается полицейскому нелегко. В напряженной ситуации такое решение приходится принимать в короткий промежуток времени. Речь идет об очень трагическом случае, мы выражаем соболезнования близким и предлагаем им поддержку". Для всесторонней оценки случившегося будет проведен анализ тактики безопасности.
"Сейчас мы выясняем обстоятельства случившегося, и вчера вечером возбудили для этого уголовное дело. Использование служебного оружия против человека всякий раз должно быть обоснованным, и в ходе нынешнего расследования мы должны выяснить, что произошло вчера ночью, а также проверить, были ли действия сотрудника полиции оправданными", - объяснила руководящая следствием прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэманн.
Погибший и раньше вел себя агрессивно
Погибший 28-летний мужчина, имя которого Postimees пока не называет, уже сталкивался с полицией. Последнее относится к февралю этого года, когда у него возник конфликт с другим человеком, на которого он напал, вытолкнул из подъезда в сугроб, пустил в ход кулаки и несколько раз ударил по лицу.
Также его раньше признавали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и без прав, а также в компьютерном мошенничестве. О последнем случае известно, что он с другом украли банковскую карточку, с которой сняли 650 евро.