В Эстонии полиция застрелила агрессивного мужчину

Поздно вечером 1 августа полиции пришлось применить служебное оружие, чтобы остановить напавшего на полицейских мужчину. 28-летний человек получил тяжелое ранение и умер на месте происшествия.

Вчера, в 22 часа в Центр тревоги поступил вызов к частному дому в местечке Ридала, где развлекалась компания примерно из десяти человек. По словам звонившего, один пьяный член компании взял машину и съехал на ней в канаву. По предварительным данным, после этого он начал ссориться со своими приятелями, с некоторыми даже подрался.

На происшествие отреагировал полицейский патруль, после прибытия которого мужчина начал проявлять агрессию в адрес сотрудников полиции. Он не подчинился распоряжениям и, по имеющимся на данный момент сведениям, напал на одного из них с дубиной.

По предварительным данным, один из полицейских, чтобы остановить мужчину, сделал предупредительный выстрел, но тот не отреагировал и продолжил нападать на стража порядка. В ходе конфликта, нападавший и полицейский переместились из двора частного дома на несколько десятков метров на дорогу. В какой-то момент нападавший ударил сотрудника полиции дубиной по голове, после чего другой полицейский применил служебное оружие и произвел в сторону нападавшего несколько выстрелов.

28-летний мужчина получил тяжелые ранения. Полицейские поспешили ему на помощь и реанимировали его до прибытия медиков. Реанимация продолжилась, но спасти жизнь человеку не удалось, мужчина умер на месте.

Роковые выстрелы прогремели в нескольких десятках метров от дома. ФОТО: Postimees

Один из полицейских тоже получил ранение, ему оказали первую помощь.

По словам руководителя службы внутреннего контроля Прийта Пярнка, полиция использует огнестрельное оружие лишь в крайнем случае: "Решение применить оружие, чтобы успокоить опасную ситуацию, дается полицейскому нелегко. В напряженной ситуации такое решение приходится принимать в короткий промежуток времени. Речь идет об очень трагическом случае, мы выражаем соболезнования близким и предлагаем им поддержку". Для всесторонней оценки случившегося будет проведен анализ тактики безопасности.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства случившегося, и вчера вечером возбудили для этого уголовное дело. Использование служебного оружия против человека всякий раз должно быть обоснованным, и в ходе нынешнего расследования мы должны выяснить, что произошло вчера ночью, а также проверить, были ли действия сотрудника полиции оправданными", - объяснила руководящая следствием прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэманн.

Погибший и раньше вел себя агрессивно

Погибший 28-летний мужчина, имя которого Postimees пока не называет, уже сталкивался с полицией. Последнее относится к февралю этого года, когда у него возник конфликт с другим человеком, на которого он напал, вытолкнул из подъезда в сугроб, пустил в ход кулаки и несколько раз ударил по лицу.