Осужденный на 14 лет Виктор Бабарико осваивается в колонии и работает истопником

Заключенный смог передать из тюрьмы: "Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас. И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали] я не видел страну, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей".

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на президентских выборах Виктор Бабарико был осужден на 14 лет колонии за получение взятки и отмывание денег. С момента задержания и до последнего слова в суде своей вины не признал, в отличие от остальных фигурантов дела, которым дали гораздо меньший срок, а их родные обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании. Наказание Бабарико отбывает в исправительной колонии №1 в Новополоцке.

Эта колония принимает только "первоходов" - людей, отбывающих наказание впервые.