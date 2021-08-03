Вт, 3.08.2021
Однако есть коллеги, которые, не вакцинируются больше по политическим причинам, потому что приближаются выборы в Сейм, и, очевидно, есть депутаты, для которых хороши все средства ловли голосов избирателей. Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента
Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента

Осужденный на 14 лет Виктор Бабарико осваивается в колонии и работает истопником

Виктор Бабарико ФОТО: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Виктор Бабарико начал отбывать 14-летний срок в Новополоцке. Там с ним смогла встретиться адвокат: "Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. Пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Прекрасное чувство юмора - при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подбрасывает дровишки в пекарне, истопник. И: "мои трудовые подвиги снимают на видео", - написала адвокат Наталья Мацкевич.

Заключенный смог передать из тюрьмы: "Я никогда не хотел остаться и жить в Беларуси так, как хочу этого сейчас. И хотя с 18 июня прошлого года [день, когда его задержали] я не видел страну, понимаю: образ будущей Беларуси, который есть у меня в голове, разделяет очень много людей".

Напомним, экс-глава Белгазпромбанка и бывший претендент на президентских выборах Виктор Бабарико был осужден на 14 лет колонии за получение взятки и отмывание денег. С момента задержания и до последнего слова в суде своей вины не признал, в отличие от остальных фигурантов дела, которым дали гораздо меньший срок, а их родные обратились к Лукашенко с просьбой о помиловании. Наказание Бабарико отбывает в исправительной колонии №1 в Новополоцке.

Эта колония принимает только "первоходов" - людей, отбывающих наказание впервые.

Колония №1 "новая". Ранее под Новополоцком уже была исправительная колония №10, но ее закрыли, и на месте бывшего ЛТП, уже в самом городе, в 2017-м открыли колонию №1, которая рассчитана примерно на 1,5 тысячи человек. Осужденные, проходившие через колонию в Новополоцке, говорят, что отношения между заключенными и администрацией сильно зарегламентированы нормами, никаких послаблений, вызванных человеческими чувствами, здесь ждать не приходится. Помимо Бабарико, по данным "Весны", в колонии №1 сейчас отбывают наказание 23 политзаключенных, среди которых бывший военный Денис Урад и блогер Александр Кабанов.


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