"Спутник V" и ковид-сертификат в Латвии - так можно? Объясняет NVD

В понедельник, 2 августа, гражданка России, которую можно найти в социальной сети Twitter под именем Ļvova, написала, что с июня проживает в Риге и вакцинирована вакциной "Спутник V". Она спросила, можно ли в таком случае верифицировать ее QR-код в Латвии.

Портал Apollo.lv обратился в Национальную службу здравоохранения, которая указала: "В настоящее время, если жители Латвийской Республики имеют право на получение оплаченной государством медицинской помощи, включая вакцинацию, если эта вакцинация проводится за пределами европейских стран, у лица есть возможность подать документы в NVD".

После этого NVD оценит представленные документы, которые затем введутся в систему электронного здравоохранения. Это, в свою очередь, позволит людям создать действующий Covid-сертификат.

NVD отметило, что следует учитывать, что в настоящее время данные о вакцинации против Covid-19 у лиц в системе электронного здравоохранения могут вводиться для вакцин против Covid-19, зарегистрированных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Vaxzevria или вакцина, разработанная AstraZeneca;

Spikevax или вакцина, разработанная Moderna;

Janssen или вакцина, разработанная Johnson&Johnson;

Comirnaty или вакцина, разработанная Pfizer/BioNTech.

NVD указало, что на территории Латвии невозможно выдать действующий Covid-сертификат лицам, вакцинированным препаратами, такими как "Спутник V", не одобренными EMA.

Ввод данных в систему электронного здравоохранения предоставляет резиденту возможность пройти аутентификацию на веб-сайте www.covid19sertifikats.lv с помощью одного из безопасных средств доступа и создать свой цифровой сертификат Covid-19.