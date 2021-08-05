Как энергоэффективно обустроить свой загородный дом?

В латвийских условиях коллектор способен нагреть в течение дня около 300 литров воды до температуры 40 градусов, а это значит, что вы можете эффективно принимать душ до 10 раз в день.

Включать свет при необходимости

Электроэнергия - важный пункт затрат в загородных домах, потому что в отличие от квартиры там необходимо позаботиться о водоснабжении, дворовом освещении и уборке, а часто электричество также используют во вспомогательных постройках. Поэтому важно следить за тем, чтобы лампочки нигде не горели без надобности.

Во дворе подойдут светильники с датчиками движения, которые загораются в темное время суток только тогда, когда "замечают" движение человека,

или садовые фонари с миниатюрной солнечной панелью. В летние дни они могут накапливать достаточно энергии, чтобы светить всю ночь.

В помещении стоит осмотреть лампочки и подумать об их замене. "В первую очередь рекомендую проверить, какие лампочки установлены в доме и на улице. Если вы все же найдете лампы накаливания или галогенные лампы, замените их на светодиодные. Галогенные лампы немного более эффективны, чем лампы накаливания, но при этом потребляют на 70% больше электроэнергии, чем светодиодные. Сегодня светодиодные лампы не такие дорогие, как когда-то: качественную лампочку можно купить в среднем за 2-5 евро. Если эти затраты кажутся большими, я рекомендую начинать замену ламп с комнат, в которых семья проводит больше всего времени - например, с гостиной или кухни", - рассказывает специалист Центра энергоэффективности Elektrum Рута Лиепниеце.

Своевременный уход за устройствами

Потребление электроэнергии можно снизить как за счет изменения привычек, так и за счет ухода за электроприборами.

Рекомендация, которую легко выполнить - не оставлять устройства, работающие от сети, даже в режиме ожидания.

Самые большие похитители электроэнергии - это телевизор, компьютер, роутер, декодер. Каждый может пройтись по дому и посчитать, сколько мигает таких лампочек и светящихся экранов, и понять, сколько бытовой техники в доме потребляет электричество. Если отключение проводов кажется сложным, эту задачу можно поручить умным розеткам. Несколько нажатий на значки в мобильном приложении - и питание отключается во всех ненужных местах.

В свою очередь, устройства с дистанционным управлением, такие как смарт-термостаты, могут значительно снизить расходы на отопление.

Выходя из дома, уменьшите температуру отопления, установите ее на необходимый уровень за час до возвращения в мобильном приложении и войдите в уже теплый дом, а во время вашего отсутствия газ, пеллеты или электричество будут использоваться минимально.

Как и автомобили, бытовая техника время от времени нуждается в обслуживании. Чайник должен быть очищен от накипи, рекомендуется проверять фильтры у пылесоса, вытяжки, посудомоечную и стиральную машины, чтобы убедиться, что на них не накапливается пыль или грязь. Если фильтры забиты, устройство будет использовать больше времени и электроэнергии для выполнения своей работы.

Конечно, всегда есть возможность произвести часть электроэнергии самостоятельно.

Солнечные батареи становятся все более доступными, а крыша частных домов обычно достаточно большая, чтобы вместить такое количество панелей, что вам не нужно покупать электричество, по крайней мере летом.

Готовимся к лету уже весной

В жаркий период этого лета жители загородных домов с тревогой наблюдали, как в колодце заканчивается запас воды. Для питья и душа было достаточно, а вот чтобы поливать огород - уже возникли проблемы. В самом жарком и сухом климате люди вовремя начинают готовиться к лету. Например, в американском штате Калифорния даже городские жители устанавливают большие резервуары для воды, куда дождевая вода собирается весной почти для всего летнего периода. Поскольку водосточные желоба дома регулярно чистятся, в резервуаре собирается чистая дождевая вода, которую можно использовать как для полива сада, так и, например, для мытья пола.

Латвийская весна с капелью и частыми дождями идеальна для сбора сотен литров чистой воды.

Все, что остается - это запастись достаточно большими емкостями и подставить их к водостоку. В плюсе также будут владельцы домов, которые подключены к водопроводу коммунального предприятия. Они почувствуют сокращение потребления воды и, следовательно, увидят более низкие счета. И даже если огород небольшой, всегда можно найти применение воде.

Помните! Используйте воду из накопленных емкостей поочередно, чтобы одна из емкостей не оставалась наполненной слишком долго и не начинала пахнуть. Рекомендуется накрывать емкости с водой темной крышкой, чтобы в воде не образовывались водоросли и она не становилась зеленой.