Чт, 5.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Как энергоэффективно обустроить свой загородный дом?

ФОТО: Shutterstock

Жизнь в загородном доме открывает практически неограниченные возможности для экспериментов и совершенствования энергоэффективного управления. Кроме того, частный дом обычно окружает достаточно большая территория, чтобы реализовать самые разные идеи ресурсосбережения.

Инновации, внедренные многими частными домовладельцами, демонстрируют, насколько можно снизить потребление ресурсов и, следовательно, расходы на коммунальные услуги, если есть задача сделать это. К тому же не нужно ничего придумывать самому. Многие идеи могут быть позаимствованы у других хозяев, в том числе у проживающих за границей, которые даже вынуждены реализовывать эффективные решения из-за климатических особенностей.

Горячий душ бесплатно

Путешествуя по Южной Европе, каждый обязательно заметил переливающиеся поверхности на крышах зданий, которые выглядят как солнечные батареи, но выполняют несколько иную функцию - нагревают воду. Оборудование, называемое солнечными коллекторами, в солнечную погоду действительно является отличным решением, поскольку оно нагревает воду до температуры, необходимой для принятия душа или мытья посуды, сокращая время использования электрического бойлера или системы отопления. Таким образом, можно ежегодно снижать расходы на нагрев воды до 70%. В летние месяцы солнечные батареи фактически исключают использование электричества для этой цели. Поэтому пассивный обогреватель является особенно выгодным решением для дач, садовых домиков, а также загородных хозяйств, где люди в основном останавливаются в теплое время года.

В латвийских условиях коллектор способен нагреть в течение дня около 300 литров воды до температуры 40 градусов, а это значит, что вы можете эффективно принимать душ до 10 раз в день.

Включать свет при необходимости

Электроэнергия - важный пункт затрат в загородных домах, потому что в отличие от квартиры там необходимо позаботиться о водоснабжении, дворовом освещении и уборке, а часто электричество также используют во вспомогательных постройках. Поэтому важно следить за тем, чтобы лампочки нигде не горели без надобности.

Во дворе подойдут светильники с датчиками движения, которые загораются в темное время суток только тогда, когда "замечают" движение человека,

или садовые фонари с миниатюрной солнечной панелью. В летние дни они могут накапливать достаточно энергии, чтобы светить всю ночь.

В помещении стоит осмотреть лампочки и подумать об их замене. "В первую очередь рекомендую проверить, какие лампочки установлены в доме и на улице. Если вы все же найдете лампы накаливания или галогенные лампы, замените их на светодиодные. Галогенные лампы немного более эффективны, чем лампы накаливания, но при этом потребляют на 70% больше электроэнергии, чем светодиодные. Сегодня светодиодные лампы не такие дорогие, как когда-то: качественную лампочку можно купить в среднем за 2-5 евро. Если эти затраты кажутся большими, я рекомендую начинать замену ламп с комнат, в которых семья проводит больше всего времени - например, с гостиной или кухни", - рассказывает специалист Центра энергоэффективности Elektrum Рута Лиепниеце.

Своевременный уход за устройствами

Потребление электроэнергии можно снизить как за счет изменения привычек, так и за счет ухода за электроприборами.

Рекомендация, которую легко выполнить - не оставлять устройства, работающие от сети, даже в режиме ожидания.

Самые большие похитители электроэнергии - это телевизор, компьютер, роутер, декодер. Каждый может пройтись по дому и посчитать, сколько мигает таких лампочек и светящихся экранов, и понять, сколько бытовой техники в доме потребляет электричество. Если отключение проводов кажется сложным, эту задачу можно поручить умным розеткам. Несколько нажатий на значки в мобильном приложении - и питание отключается во всех ненужных местах.

В свою очередь, устройства с дистанционным управлением, такие как смарт-термостаты, могут значительно снизить расходы на отопление.

Выходя из дома, уменьшите температуру отопления, установите ее на необходимый уровень за час до возвращения в мобильном приложении и войдите в уже теплый дом, а во время вашего отсутствия газ, пеллеты или электричество будут использоваться минимально.

Как и автомобили, бытовая техника время от времени нуждается в обслуживании. Чайник должен быть очищен от накипи, рекомендуется проверять фильтры у пылесоса, вытяжки, посудомоечную и стиральную машины, чтобы убедиться, что на них не накапливается пыль или грязь. Если фильтры забиты, устройство будет использовать больше времени и электроэнергии для выполнения своей работы.

Конечно, всегда есть возможность произвести часть электроэнергии самостоятельно.

Солнечные батареи становятся все более доступными, а крыша частных домов обычно достаточно большая, чтобы вместить такое количество панелей, что вам не нужно покупать электричество, по крайней мере летом.

Готовимся к лету уже весной

В жаркий период этого лета жители загородных домов с тревогой наблюдали, как в колодце заканчивается запас воды. Для питья и душа было достаточно, а вот чтобы поливать огород - уже возникли проблемы. В самом жарком и сухом климате люди вовремя начинают готовиться к лету. Например, в американском штате Калифорния даже городские жители устанавливают большие резервуары для воды, куда дождевая вода собирается весной почти для всего летнего периода. Поскольку водосточные желоба дома регулярно чистятся, в резервуаре собирается чистая дождевая вода, которую можно использовать как для полива сада, так и, например, для мытья пола.

Латвийская весна с капелью и частыми дождями идеальна для сбора сотен литров чистой воды.

Все, что остается - это запастись достаточно большими емкостями и подставить их к водостоку. В плюсе также будут владельцы домов, которые подключены к водопроводу коммунального предприятия. Они почувствуют сокращение потребления воды и, следовательно, увидят более низкие счета. И даже если огород небольшой, всегда можно найти применение воде.

Помните! Используйте воду из накопленных емкостей поочередно, чтобы одна из емкостей не оставалась наполненной слишком долго и не начинала пахнуть. Рекомендуется накрывать емкости с водой темной крышкой, чтобы в воде не образовывались водоросли и она не становилась зеленой.

Статья создана в сотрудничестве с Elektrum.


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