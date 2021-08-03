Вакцины от коронавируса - экспериментальные или нет? Объясняет Госагентство лекарств

Все вакцины против Covid-19, разрешенные до сих пор, были протестированы, прошли все необходимые клинические исследования безопасности и эффективности и никоим образом не являются экспериментальными, поскольку прошли полную регистрацию в компетентном органе. Об этом агентству LETA сообщили в Госагентстве по лекарственным средствам (ZVA).