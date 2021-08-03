Вакцины от коронавируса - экспериментальные или нет? Объясняет Госагентство лекарств

ZVA поясняет, что экспериментальными считаются только вакцины, которые еще не зарегистрированы и проходят предварительные клинические испытания, но не четыре вакцины, уже зарегистрированные в Европе, т.е. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.
Термин "экспериментальный лекарственный препарат" или, согласно общепринятой терминологии, "исследуемый лекарственный препарат" применяется только к лекарственным средствам и вакцинам, используемым в клинических испытаниях, что является отдельной строго регулируемой областью. Как сообщает ZVA,
клинических испытаний вакцины Covd-19 на территории Латвии не проводилось и не проводится.
"Использование зарегистрированных вакцин в кампании вакцинации не является клиническим испытанием, и, вопреки широко распространенному заблуждению в обществе, вакцинированные лица не участвуют добровольно в каких-либо экспериментах", - говорится в сообщении агентства.