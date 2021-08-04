Кристина Тимановская: "Я не предавала свою родину. Это мой дом"

Посольство Польши в Токио ФОТО: Getty Images

После того, как Тимановская встретится в Польше с юристами, она планирует обратиться в МИД или в Федерацию страны по легкой атлетике. После этого вместе со своей командой она решит, что делать дальше.

Отдельно Тимановская ответила на заявление Белорусского олимпийского комитета о ее "эмоционально-психологическом состоянии" из-за которого спортсменку якобы и хотели увезти с Игр.

"Если я смогла прилететь на Олимпиаду, значит я прошла медицинский осмотр, я в полном порядке, я полностью здорова", - говорит Тимановская.

Ранее она сообщала, что других встреч с врачами, на основании которых белорусские чиновники могли бы сделать вывод о ее проблемах со здоровьем, у нее не было.

"Не думала, что не вернусь"

Ни сама Кристина, ни ее муж Арсений Зданевич, не думали, что пост спортсменки в "Инстаграме" может сделать ее политэмигрантом.

Зданевич был вынужден принять решение об отъезде из страны за полчаса.

Тимановская волнуется за своих родных, оставшихся в Беларуси. Ранее местные СМИ сообщали, что из Минска в город Климовичи к семье Тимановской якобы выехали силовики, но сама спортсменка сказала, что с ее семьей только пытались связаться.

"Мои родители остались в Беларуси, и моей маме скорее всего пытался кто-то звонить. Я попросила ее, чтобы она просто не отвечала на телефонные звонки. Мой отец болен и сейчас находится дома, не в очень хорошем состоянии, потому что ему стало хуже, - рассказала Кристина Би-би-си. - Утром я с ними созванивалась, они сказали, что с ним все в порядке. Вечером планирую позвонить им еще раз".

На вопрос о том, говорила ли она со Светланой Тихановской, одним из лидеров белорусской оппозиции, спортсменка ответила отрицательно.

Она до сих пор недоумевает, как из-за поста в "Инстаграме", пусть и с критикой чиновников, мог разразиться политический скандал.

Тихановская называла Тимановскую заложником режима Лукашенко.

"Нет, абсолютно не было никаких мыслей даже, что я могу не вернуться в Беларусь. Я веду активную жизнь в "Инстаграме", и даже там я делилась своими планами на ближайшее будущее - я писала, что по возвращении с Олимпийских игр мы с мужем собирались полететь на отдых, затем приехать в Беларусь", - объясняет спортсменка.

"Я не принимала участия ни в каких протестах, никогда не говорила о политике, и даже здесь эта ситуация не касалась политики. Эта ситуация касалась только ошибки нашего руководства, которую они допустили здесь, на Олимпиаде. Поэтому я не думала, что эта ситуация может привести к политическому скандалу", - добавляет Тимановская.

Тем не менее она призывает спортсменов не бояться и всегда говорить, когда на них оказывают давление. По ее словам, она хочет вернуться в Беларусь, когда будет уверена, что это для нее безопасно.