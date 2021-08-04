"Я мрачный алкоголик и не журналист": Дудь поговорил с Александром Гордоном

Телевидение, оскорбления и "разведенки с прицепом"

Одной из основных тем интервью стала работа ведущего на телевидении - и Александр признался, что не оставляет работу в телеэфире, чтобы не потерять доход.

"Сил на творчество у меня уже нет",

- заключил он.

Не остался Гордон и без вопроса о том, почему он оскорбляет участников знаменитого шоу "Мужское/Женское". Телеведущий ответил, что таким образом делает передачу более просматриваемой, и заявил, что с помощью передачи хочет "уничтожить" государственные органы опеки, чтобы заменить их "чем-то более разумным".

Дудь также спросил Гордона о его фразе в одном из выпусков "Мужского/Женского", когда тот сказал, что нельзя жениться на "разведенках с прицепом" (разведенных женщинах с детьми). Стоит сказать, что ведущий ловко ушел от прямого ответа на вопрос: "Там есть слово "Гордон" в названии? Нет. Значит, я не отвечаю за то, что льется из моих уст.

Я не журналист и никогда им не был. Поэтому за большую часть базара не в авторских программах не отвечаю.

Для меня это текст", - сказал он.

Не остался без внимания и другой инцидент в эфире передачи - когда Александр пытался задушить одного из гостей колготками.

Выпуск передачи "Мужское/Женское", в котором Гордон душил гостя, вышел в январе 2016 года. В нем ведущий незаметно подкрался к гостям программы и накинул им на шею колготки. Этот отрывок из передачи набрал почти два миллиона просмотров на YouTube-канале Первого канала.

Телеведущий назвал героя того выпуска подлецом, т. к. тот не препятствовал своей сожительнице, которая привязывала их ребенка к кровати колготками.

"Ну я и сказал: "Давай я тебя сейчас привяжу колготками куда-нибудь.

Посмотрим, как ты будешь себя чувствовать", - вспомнил Гордон.

На вопрос о том, почему после попытки удушения на ведущего не завели уголовное дело, тот ответил, что мужчина не обращался в полицию.

"Вы же не можете доказать, что все это было на самом деле. Это же шоу, поэтому я в этом смысле в абсолютной безопасности, если только не убью кого-нибудь на программе", - отметил Александр.

Кино

Когда речь в интервью зашла о кино, Гордон раскритиковал скандальный фильм Алексея Балабанова "Груз 200" (он был показан в передаче "Закрытый показ", когда ту вел сам Гордон), поскольку в ней автор "показал свой внутренний недуг как болезнь страны, человечества". Говоря о последнем фильме Балабанова "Я тоже хочу", который также был показан в эфире "Закрытого показа", Гордон сказал, что у режиссера "кончились краски".

А своими любимыми фильмами знаменитый телеведущий назвал классическую комедию Георгия Данелии "Не горюй!" (1968) и фильм Марселя Карне "Дети райка" (1945).

Видео: Интервью Александра Гордона в программе "вДудь"

Алкоголь дома и на работе

В интервью Александр назвал себя "мрачным алкоголиком", хотя при этом, по его словам, у него "нет проблем с алкоголем". Телеведущий также признался, что пьет на работе. "Я выхожу за кулисы покурить, там стоит стаканчик белого вина. Делаю глоток и возвращаюсь", - поделился он.

Путин, Россия, поправки к Конституции

Речь в интервью зашла и о президенте России. Телеведущий заявил, что очень хорошо относится к Владимиру Путину и считает его одним из самых успешных правителей за всю историю страны. Среди его достижений Гордон отметил самоопределение российского народа. Также ведущий позитивно оценил поправки к Конституции.