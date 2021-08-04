Певица Лиззо пошутила, что беременна от Криса Эванса. Он ответил, и фанаты в восторге!

Впервые разговор об Эвансе зашел, когда в своем видеоролике в TikTok певица показала скриншот переписки с Крисом Эвансом, на котором она ему отправила несколько эмодзи (вот они: 💨🤾‍♀️🏀). Видео она подписала: "Не пишите в личные сообщения, когда выпили, детишки". Дело в том, что этот набор эмодзи иногда используют в попытке познакомиться с понравившимся человеком, уточняет "Афиша Daily".

Спустя время актер внезапно подписался на певицу и написал: "Нет ничего постыдного в пьяных сообщениях". Так звезды начали переписываться, и выяснилось, что Эванс - поклонник творчества Лиззо. Певица, в свою очередь, не раз упоминала Капитана Америку (знаменитая роль Криса Эванса в фильмах Marvel) в своих тиктоках.

Спустя время Лиззо опубликовала видео, в котором сообщила, что ждет "маленькую Америку".

"Это то, что я пыталась сохранить как очень личное. Хотела сохранить это между нами двумя, но поскольку сегодня я в прямом эфире, то рассказываю", - пошутила исполнительница. Ранее певица развеяла несколько слухов о себе, а эта шутка была записана в ответ на предположение одного из пользователей, что та беременна от Эванса.

@lizzo OMG YALL— HE SAW THE BABY BUMP! WE DID IT! NOW YALL GOTTA NAME LIL MERICA!!!!! WHAT YALL BOUTA NAME MY BABY ?! 🤰🏾🇺🇸 ♬ original sound - lizzo

Эванс и в этот раз ответил: "Привет, только узнал о нашем комочке счастья. Моя мама будет так счастлива ЛОЛ". А после он добавил: "Но обещай - никаких гендер-пати" [вечеринок по раскрытию пола].

Поклонники же оценили шутку и химию между звездами и продолжают следить за развитием их отношений.

"Переписка Лиззо и Криса Эванса придает мне сил"

the lizzo and chris evans messages are giving me life pic.twitter.com/xc2PfsmGo5 — samantha 💫🦋✨ (@holymangos) August 2, 2021

"Лиззо и Крис Эванс в 5 утра"

lizzo chris evans at 5am pic.twitter.com/iFQ4XznHNz — siri (@ilysmcevans) August 2, 2021

"Мне необходимо, чтобы Крис Эванс и Лиззо были вместе"



i need chris evans and lizzo to be together — guelmy (@guelmyolivares) July 30, 2021

"Сексуальное давление между Крисом Эвансом и Лиззо - лучшее! Это так смешно"

the sexual tension between chris evans and lizzo is my favorite thing ever it’s so funny — sherry💜 (@sherrxbear) August 3, 2021

"Дружба между Крисом Эвансом и Лиззо - лучшее, что случилось в этом году"