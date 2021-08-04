Ср, 4.08.2021
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Яна Брук, латвийский инфлюенсер

Певица Лиззо пошутила, что беременна от Криса Эванса. Он ответил, и фанаты в восторге!

ФОТО: AP/ScanPix/Reuters

Исполнительница хита Juice на прошлой неделе пошутила в TikTok, что она беременна от Криса Эванса. Теперь же актер ответил ей в Instagram. 

Впервые разговор об Эвансе зашел, когда в своем видеоролике в TikTok певица показала скриншот переписки с Крисом Эвансом, на котором она ему отправила несколько эмодзи (вот они: 💨🤾‍♀️🏀). Видео она подписала: "Не пишите в личные сообщения, когда выпили, детишки". Дело в том, что этот набор эмодзи иногда используют в попытке познакомиться с понравившимся человеком, уточняет "Афиша Daily".

@lizzo

Don’t drink and DM, kids.... for legal porpoises this is a joke

♬ original sound - HI I’M TATI 💕

Спустя время актер внезапно подписался на певицу и написал: "Нет ничего постыдного в пьяных сообщениях". Так звезды начали переписываться, и выяснилось, что Эванс - поклонник творчества Лиззо. Певица, в свою очередь, не раз упоминала Капитана Америку (знаменитая роль Криса Эванса в фильмах Marvel) в своих тиктоках. 

Спустя время Лиззо опубликовала видео, в котором сообщила, что ждет "маленькую Америку".

@lizzo

Reply to @notjustjosiahh THE SECRET IS OUT🇺🇸

♬ Captain America (From "Captain America: The First Avenger") - London Music Works

"Это то, что я пыталась сохранить как очень личное. Хотела сохранить это между нами двумя, но поскольку сегодня я в прямом эфире, то рассказываю", - пошутила исполнительница. Ранее певица развеяла несколько слухов о себе, а эта шутка была записана в ответ на предположение одного из пользователей, что та беременна от Эванса. 

@lizzo

OMG YALL— HE SAW THE BABY BUMP! WE DID IT! NOW YALL GOTTA NAME LIL MERICA!!!!! WHAT YALL BOUTA NAME MY BABY ?! 🤰🏾🇺🇸

♬ original sound - lizzo

Эванс и в этот раз ответил: "Привет, только узнал о нашем комочке счастья. Моя мама будет так счастлива ЛОЛ". А после он добавил: "Но обещай - никаких гендер-пати" [вечеринок по раскрытию пола]. 

Поклонники же оценили шутку и химию между звездами и продолжают следить за развитием их отношений.

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