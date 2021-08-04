В Минске начинается суд над Марией Колесниковой

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Начало процесса было запланировано на 11:00. Судья - Сергей Епихов.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. Вместе с другими представителями КС Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым ее хотели насильно выдворить из Беларуси в Украину, однако сделать это не удалось - на границе Мария порвала свой паспорт.

Адвокат Максим Знак был задержан спустя два дня, 9 сентября.

В суде защита Марии Колесниковой намерена настаивать на ее оправдании. Как сообщил БелаПАН адвокат Владимир Пыльченко, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования.

"Мария вину отрицает. В ее невиновности я убежден, — сказал адвокат. — Изучив предъявленное обвинение и иные материалы дела, я не обнаружил тех доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод как о наличии события — заговора с целью захвата государственной власти, так и о наличии состава преступления по статьям 361, 361-1 УК. Поскольку следствие и прокуратура уголовное преследование не прекратили, мы будем настаивать на оправдании в суде".

Пыльченко также сообщил, что защита намерена ходатайствовать об открытом судебном разбирательстве. По его словам, процесс сделали закрытым, поскольку суд посчитал, что в материалах дела содержатся сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-разыскной деятельности. "С таким решением мы не согласны", - подчеркнул адвокат.

Об открытом судебном процессе намерена ходатайствовать и защита Максима Знака, который даже написал по этому поводу стихотворение.