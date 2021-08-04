Спортсменка Кристина Тимановская прибыла в Варшаву

Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Такую же визу дали ее супругу, который после известия о ситуации с Кристиной, экстренно выехал из Беларуси в Украину.

В Варшаве спортсменка встретилась с лидером Народного антикризисного управления Павлом Латушко.

"Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в Новой Беларуси", - указано в сообщении телеграм-канала НАУ.

Ходили слухи, что Кристина Тимановская вылетает прямым рейсом из Токио в Варшаву. Однако утром 4 августа стало известно, что вместо этого она села на рейс до Вены.

В 15:05 по местному времени самолет Boeing-777 компании Austrian Airlines, выполнявший рейс OS52, штатно приземлился в аэропорту Вены, говорится на сайте Flightradar24.

Судя по маршруту полета, после вылета из Токио самолет пролетел над территорией России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Австрии. Рейс не заходил в воздушное пространство Беларуси.

Изначально предполагалось, что Тимановская отправится из Японии в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, но в последний момент она пересела на самолет до Вены. Известно, что в этот же день она собирается вылететь из Вены в Варшаву, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник в МИД Австрии.

Агентство Reuters сообщало, ссылаясь на представителя белорусской диаспоры, что польские дипломаты изменили рейс Тимановской из Токио из соображений безопасности.

Напоминаем, что белорусскую легкоатлетку пытались насильно увезти из Токио, куда она прибыла для участия в Олимпиаде. Ранее спортсменка раскритиковала руководство олимпийской сборной.

В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По её словам, её сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. Спортсменку хотели отправить в Беларусь рейсом через Стамбул, который вылетает в 22:50 по местному времени.

В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе: она планировала обратиться в посольство Австрии в Токио, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд, в свою очередь, обратился в Международный олимпийский комитет в связи с ситуацией с Тимановской. О помощи МОК попросила и сама спортсменка.