На правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды

Как сообщили агентству LETA представители Рижской думы и Rīgas siltums, места возможных повреждений следует обнаруживать вовремя, поскольку в случае их прорыва зимой не будет горячей воды и отопления.

Во время проверки не будут получать горячую воду жители Вецриги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинкалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоти, Румбулы, Шкиротавы, Скансте, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Подачу горячей воды планируется возобновить сегодня вечером - за исключением тех мест, где будут обнаружены повреждения. Там подача горячей воды может быть прервана до устранения повреждений.

Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать обо всех обнаруженных в ходе гидравлической проверки утечках воды, позвонив по бесплатному телефону 80 000 090.