Теперь Риз Уизерспун - самая богатая актриса в мире. Как ей это удалось?

Что случилось?

Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine практически за миллиард долларов. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, покупку делает новая медиакомпания, которую возглавляют бывшие главы Walt Disney Company Том Стэггс и Кевин Майер. Так, сумма сделки составляет 900 миллионов долларов.

О покупке пакета акций стало известно 2 августа.

От продажи примерно половины своей доли [у нее было 40%] актриса получит около 120 миллионов долларов [после уплаты налогов]. 18% у нее останется.

Что за компания?

В одно время Риз была недовольна выбором предлагаемых ей ролей. Актриса часто думала о том, что в США женщин больше, чем мужчин, а фильмов о женщинах намного меньше. Так, в 2012 году она создала кинокомпанию Pacific Standard, сняв фильмы "Дикая" и "Исчезнувшая". В 2016-м продюсерские проекты стали компанией Hello Sunshine.

Трейлер: "И повсюду тлеют пожары"

В кинокопилке компании такие сериалы, как "Большая маленькая ложь", "И повсюду тлеют пожары", "Утреннее шоу", а также в разработке ряд различных картин с участием таких актрис, как Зои Салдана и Джулия Робертс.

Откуда остальные деньги?

Риз Уизерспун - одна из самых дорогих звезд Голливуда, ее гонорары за один ТВ-эпизод составляют минимум один миллион долларов.

Например, как продюсер и исполнительница главной роли в "Утреннем шоу" Apple TV+ она получает 1,2 миллиона долларов. И это речь только о сериалах, а не о полнометражных картинах.