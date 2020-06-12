Что читает она - читает вся Америка, или Почему Риз Уизерспун - самая умная блондинка Голливуда?

СМИ (и не только) нередко рядом с ее именем ставят словосочетание "самая умная", и это не сарказм! Рассказываем почему!

Лора Джин Риз Уизерспун появилась на свет в 1976 году в США в семье медицинских работников.

Как и многие дети в раннем возрасте, маленькая Риз подражала родителям и хотела стать врачом. Но у судьбы были на нее другие планы.

(Фото ниже - Риз с мамой)

Что касается школы, то хлопот родителям Риз не доставляла: она была отличницей и обожала английскую литературу (запомните, она любит книги - это важно!). Сразу после окончания школы Уизерспун поступила на филологический факультет Стэнфордского университета. Проучилась она там недолго - один курс. По многим причинам, в том числе - финансовым. Девушка решила попытать удачу в карьере актрисы.

Кино и "Блондинка в законе"

Первой профессиональной работой Риз стала роль деревенской девочки в ленте "Человек на Луне". Отзывы об игре Уизерспун были положительными, большинство оценили драматическую игру начинающей актрисы. Этот дебют ознаменовался первой же номинацией "Молодой актер", что было престижно для актрисы без имени. И Риз получила эту премию! Правда, спустя два года и за другую роль - в фильме "Джек-медведь". После этого последовало множество теле- и киноработ...

Однако все мы хорошо знаем, когда Риз стала настоящей звездой: после главной роли в романтической комедии "Блондинка в законе".

Только прочитав сценарий, девушка загорелась как никогда: в столь амбициозной героине она увидела и себя. К тому же в этой комедии все увлекало, даже гардероб героини. К слову, Риз подписала контракт с условием, что по окончании работы все вещи из этого гардероба будут ее.

Звезда признавалась, что во время съемок в библиотеке Гарварда она была в восторге: Риз в принципе обожает книги и "шопинг" по книжным магазинам.

Опять книги!

Лента вышла в свет в 2001 году - это был невероятный успех, теперь Уизерспун знали все. Интересно, что как-то девушка попала на совещание ООН, в котором принимали участие 100 женщин-судей из разных стран, и тут она внезапно для себя узнала, что именно ее героиня - вдохновение для многих.

Видео: Одно из выступлений Уизерспун в ООН

На актрису сыпались предложения о съемках. А через год она даже попала в список 50 самых красивых людей мира. Но Риз прокомментировала это иронично:

"Я никогда не буду самой красивой, богатой или умной. Но могу быть самой лучшей - собой".

Звездой Риз Уизерспун стала, но когда она получила признание коллег и экспертов?

В 2006 году, когда в ее руках оказалась статуэтка за лучшую женскую роль в фильме "Переступить черту". И не одна: "Оскар", "Золотой глобус", премия Британской академии кино и телевизионных искусств, а также премия Гильдии киноактеров США - все за одну роль!

Личная жизнь

С первым мужем - Райаном Филлиппом - Риз впервые встретилась на собственном дне рождения, когда отмечала совершеннолетие. Впоследствии они вместе снялись в нашумевшем фильме "Жестокие игры". Поженилась пара 9 июня 1999 года, а уже в сентябре у них родилась дочь - Ава Элизабет.

Вскоре на свет появился сын - Дикон Риз. Однако супруги все же развелись: карьера Риз шла в гору, а Райана - наоборот, шла на спад, мужчина стал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Они действительно старались сохранить брак, Райан очень долгое время был хорошим отцом, но не вышло. Дети остались жить с матерью.

Романов у Риз было не очень много, но запомнилась ее любовная история с коллегой Джейком Джилленхолом. Эти отношения длились два года. Мужчина даже сделал предложение любимой, но Риз дала отрицательный ответ.

СМИ тогда просто взорвались: Риз Уизерспун не желает выходить замуж за умного, богатого и красивого Джейка Джилленхола! Как так?

Но, как позднее признавалась и сама Риз, и инсайдеры, она думала о том, что замечательный Джейком пришел в ее жизнь слишком рано, когда она еще не созрела для нового брака.

Новые серьезные отношения Риз построила спустя год с Джимом Тотом, который представлял интересы актрисы в качестве агента. Свадьбу сыграли в марте 2011-го, а спустя полтора года Риз родила третьего ребенка - сына Теннесси Джеймса.

Как Риз Уизерспун стала чуть ли не самым успешным продюсером

Несмотря на любовные передряги, Риз не сильно пострадала. Расслабиться не давали дети, роли и продюсерская компания, которая была открыта еще в 2008‑м - Type A Films.

Вскоре сразу три картины с участием Уизерспун провалились в прокате. The New Yorker включил звезду в список актеров, ставших "некассовыми". Рядом стояли имена Тома Хэнкса и Мела Гибсона.

Риз чаще начали отказывать в ролях: маленького роста, не стройняшка, несексуальная, да и, честно, не топовая красотка. Ходят слухи, что был и случай, когда актрису до кастинга просто не допустил режиссер.

В это же время актриса часто думала о том, что в США женщин больше, чем мужчин, а фильмов о женщинах намного меньше... Предлагаемые сценарии и роли были не те, все не то... Риз пожаловалась супругу - тому самому Джиму Тоту, и именно он и подсказал звезде, что можно превратить интересные книги в фильмы. Риз не скрывала радости:

можно и создавать фильмы о женщинах, и обеспечивать себя хорошими ролями!

У нее появилась новая продюсерская компания - Pacific Standard. Риз тут же стала скупать права на те книги и сценарии, где в центре женщины.

Первым большим успехом стала картина "Исчезнувшая". Роман Гиллиан Флинн был именно тем, что нужно. Сценарий был в руках, осталось сыграть в нем. Уизерспун с трудом заполучила в режиссеры Дэвида Финчера, который честно ей сказал, что не видит ее в главной роли. Риз-актриса, естественно, была не рада такое слышать. Но Риз-продюсер согласилась: нужна девушка с более холодной внешностью. К слову, роль досталась Розамунд Пайк.

Трейлер "Исчезнувшей":

В свою очередь, Риз снялась в экранизации автобиографического романа Шерил Стрэйд "Дикая".

"Дикая" и "Исчезнувшая" смогли собрать в прокате больше четырехсот миллионов долларов, к тому же второй проект стал кассовым рекордсменом 2014 года.

Трейлер "Дикой":

И оба фильма удостоились множества наград, включая номинации на "Оскар".

Так имя Уизерспун вернулось в списки самых высоко­оплачиваемых актрис и в сотню самых влиятельных людей Америки.

По некоторым версиям, Риз до конца признали снова чуть позже, после выхода экранизации романа австралийской писательницы Лианы Мориарти в 2016-м.

Речь идет о сериале "Большая маленькая ложь". Сюжет драмы начинается с вечеринки для родителей, организованной школой, где происходит убийство. Далее - поиски убийцы.

Риз стало известно, что Николь Кидман тоже интересуется правами на экранизацию. И как же действовала Уизерспун? Она не стала с ней соперничать, а предложила объединить усилия: и в результате актрисы выступили как сопродюсеры сериала и сыграли в нем одинаковые по значимости роли.

Их напарницами по съемочной площадке выступили также такие звезды, как Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

Нужно ли говорить, что сериал имел огромный успех? Во втором сезоне снялась даже сама Мерил Стрип!

Книжный клуб Риз

Долгое время Уизерспун просто выставляла в соцсети снимки и заметки о книгах, которые читает. Все под тегом #RWBookClub. Понемногу вокруг актрисы стало собираться читательское сообщество. К слову, книжные клубы в соцсетях - не новинка.

Риз объявила о создании полноценного книжного клуба онлайн в июне 2017 года. В настоящее время в официальном Instagram клуба @reesesbookclub более 1,5 миллиона подписчиков! Клуб сотрудничает с Amazon, его подразделением аудиокниг и крупными издательствами.

Как пишет Esquire, стикер "Выбор книжного клуба Риз" гордо украшает обложки и без того, казалось бы, популярных романов.

Нужно ли говорить, что автор каждой из выбранных Риз "книг месяца" - женщина? Да и в центре сюжета - тоже.

Многие книги, которые выбирает Уизерспун для чтения, неизбежно оказываются в списке бестселлеров New York Times.

Что сейчас?

В настоящее время в работе у неутомимой Уизерспун - продолжение "Блондинки в законе". Премьера третьей части была запланирована на 2020 год.

В свою очередь, громкой премьерой в марте этого года выступил мини-сериал "И повсюду тлеют пожары". Снова экранизация, но какая! Нам повествуют о том, как приезд необычной художницы с дочерью меняет жизнь спокойного городка. Проект уже собрал восторженные отзывы критиков и зрителей. Сериал был создан по одноименному произведению Селесты Инг, а звезды проекта - Керри Вашингтон, Джошуа Джексон, Лекси Андервуд.