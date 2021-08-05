Литовские пограничники за сутки развернули обратно в Беларусь более 300 мигрантов
За минувшие сутки в Литве задержано 19 нелегальных мигрантов, пограничники развернули назад - более 300.
За минувшие сутки в Литве задержано 19 нелегальных мигрантов, пограничники развернули назад - более 300.
С 29 июля это самое небольшое количество, показывает обнародованная в четверг, 5 августа, статистика.
Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов назад в Беларусь и применять меры по отпугиванию.
Представитель Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас в четверг подтвердил BNS, что за минувшие сутки пограничники развернули более 300 мигрантов.
Он отметил, что инцидентов из-за разворачивания пограничниками нелегальных мигрантов не было.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Галерея: Мигранты в Литве