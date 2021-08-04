Ср, 4.08.2021
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Сергей Косенко, блогер
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Литва отправляет мигрантов обратно. Как это осложнит жизнь властей и жителей Беларуси

Лагерь для мигрантов в Литве ФОТО: Jānis Škapars

Литва начала возвращать мигрантов в Беларусь. Факт точный, цифры разные. Из Литвы в Беларусь вернули около 180 нелегальных мигрантов, говорит глава Службы охраны госграницы Литвы. Белорусские пограничники насчитали 40 мигрантов с территории Литвы.

"Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - утверждают белорусские пограничники.

Более того, утром 4 августа белорусские власти заявили, что на границе погиб житель Ирака. Он возвращался из Литвы и "умер на руках у пограничников", сообщает Telegram-канал Пул Первого, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.

Военный эксперт Егор Лебедок объяснил, чем грозит Беларуси этот "разворот". Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов, считает он.

"Если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то "оружие" Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали".

При этом между пограничниками может возникнуть конфликт по поводу того, в каком направлении отправлять мигрантов. "При определенных условиях такой конфликт может перерасти в прямое противостояние пограничников", - пишет Лебедок.


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