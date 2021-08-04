Литва отправляет мигрантов обратно. Как это осложнит жизнь властей и жителей Беларуси

"Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - утверждают белорусские пограничники.

Более того, утром 4 августа белорусские власти заявили, что на границе погиб житель Ирака. Он возвращался из Литвы и "умер на руках у пограничников", сообщает Telegram-канал Пул Первого, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.

Военный эксперт Егор Лебедок объяснил, чем грозит Беларуси этот "разворот". Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов, считает он.

"Если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то "оружие" Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали".