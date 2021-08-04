Литва отправляет мигрантов обратно. Как это осложнит жизнь властей и жителей Беларуси

"Указанные граждане имеют признаки телесных повреждений различной степени тяжести, находятся в подавленном морально-психологическом состоянии. Среди них есть женщины и дети, в отношении которых также применялась физическая сила", - утверждают белорусские пограничники.
Более того, утром 4 августа белорусские власти заявили, что на границе погиб житель Ирака. Он возвращался из Литвы и "умер на руках у пограничников", сообщает Telegram-канал Пул Первого, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.
Военный эксперт Егор Лебедок объяснил, чем грозит Беларуси этот "разворот". Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов, считает он.
"Если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то "оружие" Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали".
При этом между пограничниками может возникнуть конфликт по поводу того, в каком направлении отправлять мигрантов. "При определенных условиях такой конфликт может перерасти в прямое противостояние пограничников", - пишет Лебедок.