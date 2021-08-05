В Великобританию из Латвии можно будет въехать без карантина

Шотландия и Северная Ирландия подтвердили, что примут те же изменения, что и Англия, а Уэльс заявил, что рассмотрит, следовать ли последним изменениям, и пока рекомендовал путешествовать только по существенным причинам.

Список

Латвия, Австрия, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Германия добавлены в так называемый "зеленый" список государств, из которых в Великобританию можно въезжать без соблюдения карантина.

По состоянию на воскресенье, когда эти изменения вступят в силу, в этот список войдут уже 36 стран и территорий.

Оранжевый список

Статус Бахрейна, Индии, Катара и ОАЭ будет изменен с "красного" на "оранжевый", что значит, что при въезде из этих государств путешествующим уже не придется проводить 11 ночей в "карантинном" отеле.

Пассажиры, прибывающие из государств "оранжевого" списка, должны соблюдать самоизоляцию дома в течение 10 дней, однако полностью вакцинированные от Covid-19 от самоизоляции освобождаются.

Оранжевый список

В свою очередь в "красный" список попадут такие страны, как Грузия, Мексика, Майотта и Реюньон.

Также было подтверждено, что прибывающим из Франции не придется соблюдать самоизоляцию.

Испания осталась в "оранжевом" списке, и путешественникам из этой страны рекомендуется перед поездкой в сдать тесты ПЦР - вместо дешевых экспресс-тестов на коронавирус.

Изменения вступят в силу в воскресенье в 16:00 (18:00 по латвийскому времени).

"Карантинный" отель

Стоимость пребывания в "карантинном" отеле с 12 августа увеличится с 1750 фунтов стерлингов (2054 евро) на одного путешественника до 2285 фунтов стерлингов (2681 евро).