Мужчину оштрафовали за фото Кариньша - на них премьер в магазине без маски

До 1 октября прошлого года Олег Байков работал охранником в алкогольном магазине. С тех пор он безработный, но весть о штрафе получил более чем через полгода после инцидента.

В инспекции пояснили, что это незаконное использование личных данных, поскольку изображения премьера были взяты с камер видеонаблюдения магазина. На фотографиях Кариньша можно увидеть без маски.

"Я поделился фотографиями в своей группе. Мне отправили, я поделился в группе. Это было под Новый год. Я им написал, как все произошло. Я уже давно там не работаю",

- указал Байков.

Изображения мужчина опубликовал в конце ноября прошлого года. Он утверждал, что в то время уже не работал в магазине.

Расследование инспекции показывает обратное. Изображения появлялись в различных профилях социальных сетей, но те были связаны друг с другом.

Заместитель директора Инспекции Ласма Дилба отметила, что Инспекции также была предоставлена ​​информация о нескольких других эпизодах, когда эта незаконно полученная информация была опубликована в соцсетях. Информация публиковалась на двух или трех якобы разных профилях, хотя у инспекции была информация, что реальным пользователем этих профилей был один человек.

Снимки в соцсетях премьер объяснил тем, что они сделаны летом, когда ношение масок еще не было обязательным.

Это подтвердило и расследование, проведенное Государственной инспекцией данных. Проверка показала, что день, когда были сделаны эти снимки, совпал с днем ​​смены Байкова.

Мужчина имеет право обжаловать решение о применении административного взыскания.