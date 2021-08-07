Мария Колесникова, порвав на границе паспорт и оставшись в стране, пусть и в заключении, для многих стала героиней.

Мария Колесникова, порвав на границе паспорт и оставшись в стране, пусть и в заключении, для многих стала героиней. ФОТО: tut.by

Почти в годовщину начала протестов в Минске начался суд над Марией Колесниковой, которая стала их символом и пошла на прямое противостояние с белорусским режимом.

4 августа в Минске начался суд над двумя членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси - Марией Колесниковой и Максимом Знаком. Суд пройдет в режиме секретности, а адвокаты подсудимых не могут рассказать о деталях обвинения из-за того, что дали подписку о неразглашении. На сегодняшний день известно, что Колесникову и Знака обвиняют в заговоре с целью захвата власти; призывах к причинению вреда национальной безопасности и созданию экстремистского формирования. Им грозит до 12 лет заключения.

Слава Марии Колесниковой как одного из ярчайших символов белорусского протеста 2020 года началась 16 июля 2020 года, когда избирательные штабы кандидатов на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили о своем объединении. Этот же день, по версии следствия, стал днем тайного сговора с целью захвата власти. На тот момент флейтистка Мария Колесникова была главой штаба одного из кандидатов, Виктора Бабарико. Правда, руководить ей было особо нечем, так как ко времени объединения штабов ее кандидат был арестован.

Кампания объединенных штабов оказалась самой яркой в политической истории Беларуси. Ее символ - фотография трех женщин Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало (сердце, кулак, победа) облетела весь мир.

После того как результаты выборов были сфальсифицированы режимом Лукашенко и власти принялись подавлять многотысячные протесты, проходившие в стране, кандидат в президенты Светлана Тихановская и член объединенного Штаба Вероника Цепкало были вынуждены покинуть Беларусь.

В ночь на 8 сентября 2020 года белорусские власти попытались выдворить из страны и Марию Колесникову. Для этого ее похитили, привезли на белорусско-украинскую границу и попробовали заставить выехать из страны. Однако Колесникова порвала свой паспорт и таким образом сделала свое выдворение невозможным. Затем ее задержали за "попытку незаконно перейти границу".

Скоро год, как Мария Колесникова находится в заключении. Ее дело и дело ее коллеги по Координационному совету оппозиции Максима Знака выделено в отдельное производство и засекречено. Как говорит адвокат Знака, обвинение "состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление". За это время так или иначе белорусские власти вывели из строя шестерых адвокатов, которые защищали Колесникову. Адвокаты Максим Знак и Илья Салей были задержаны по тому же делу, что и сама Колесникова. Затем Минюст Беларуси лишил адвокатской лицензии защитников Марии, адвокатов Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В марте 2021 года Минюст вызвал на внеочередную аттестацию и не аттестовал еще одного адвоката Колесниковой Сергея Зикрацкого, а в июле коллегия адвокатов возбудила дисциплинарное производство против Дмитрия Лаевского. В результате команда защиты Колесниковой и Знака была вынуждена входить в процесс после многих замен по дороге.

Сейчас даже родственники Марии не могут присутствовать на суде из-за того, что он объявлен секретным. Папе Колесниковой адвокаты только показали видеозапись с заседания суда, где Колесникова танцует в клетке для обвиняемых и показывает свой фирменный знак - сердце.

За год с начала протестов в Беларуси власти сделали все возможное для того чтобы расправиться с протестующими. На сегодняшний день правозащитники считают политическими заключенными в Беларуси 603 человека. Около пятидесяти неправительственных организаций белорусские власти закрыли. Были разгромлены важные для страны медиа - портал Tut.by и Радио Свобода. Репрессиям подверглись десятки журналистов. Тысячи человек были вынуждены эмигрировать.