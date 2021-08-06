Министр обороны РФ предложил построить в Сибири несколько крупных городов и перенести туда столицу России

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч, лучше - до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности", - заявил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

В качестве примера Шойгу привел планы, существовавшие до распада СССР. "К сожалению, по известным причинам проект был остановлен", - сказал министр.

Сергей Шойгу в 2012 году уже предлагал перенести столицу России в Сибирь. "Вообще, по-хорошему, многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-то дальше, в Сибирь. Мне так кажется", - говорил он. Шойгу объяснял, что это позволит прекратить отток людей из восточных регионов России.

В России неоднократно высказывали предложения о переносе столицы в Сибирь и переезде ряда государственных структур из Москвы в другие города.