"Никаких стекол и решеток". Юлия Навальная о первом длительном свидании с супругом

Супруга политика рассказала, что длительное свидание продолжается три дня "в отдельном закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней".Согласно словам Юлии, в колонии, где сидит Навальный, "все приличного вида" и даже напоминает "двухзвездочную гостиницу".

Юлия Навальная также рассказала, что перед тем, как встретиться с мужем проводится не только личный обыск, но и проверка продуктов и блюд, которую она привезла.

"Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя", - написала она.

Она также написала: "Прямо как в песне - "три счастливых дня было у меня". Правда, счастливых. Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия - только пустая кастрюля из-под борща".

Супруга политика добавила, что очень рада, что попала на свидание с мужем, а также, что Навальный "всем передавал огромный привет".

В свою очередь, в Instagram-аккаунте самого Навального также появился пост о проведенном времени с супругой.