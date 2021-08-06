"Никаких стекол и решеток". Юлия Навальная о первом длительном свидании с супругом
Жена политика Алексея Навального Юлия в своем Instagram рассказала о первом длительном свидании с супругом с момента его заключения.
Жена политика Алексея Навального Юлия в своем Instagram рассказала о первом длительном свидании с супругом с момента его заключения.
Супруга политика рассказала, что длительное свидание продолжается три дня "в отдельном закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней".Согласно словам Юлии, в колонии, где сидит Навальный, "все приличного вида" и даже напоминает "двухзвездочную гостиницу".
Юлия Навальная также рассказала, что перед тем, как встретиться с мужем проводится не только личный обыск, но и проверка продуктов и блюд, которую она привезла.
"Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя", - написала она.
Она также написала: "Прямо как в песне - "три счастливых дня было у меня". Правда, счастливых. Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и дотрагиваешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят. В этот момент очень хочется его отбить, но из оружия - только пустая кастрюля из-под борща".
Супруга политика добавила, что очень рада, что попала на свидание с мужем, а также, что Навальный "всем передавал огромный привет".
В свою очередь, в Instagram-аккаунте самого Навального также появился пост о проведенном времени с супругой.
"Это были очень кайфовое три дня. Цените простые жизненные моменты, друзья мои (...) Например, ваши родители, наверняка, месяцами зазывают вас в гости. А вам не хочется", - призвал политик ценить время с близкими.