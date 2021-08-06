На фестиваль Lampa в Цесисе пустят дополнительные поезда

Ожидается, что во время фестиваля общения Lampa, который пройдет с 20 по 22 августа, количество пассажирова увеличится, поэтому планируется организовать дополнительные рейсы поездов.

В пятницу, 20 августа, поезд отправится из Цесиса в 23:40, в субботу, 21 августа, поезд отправится из Риги в 8:59, а в воскресенье, 22 августа, поезд отправится из Цесиса в 00:28. Чтобы добраться до Цесиса, пассажиры также смогут воспользоваться существующим маршрутом Рига-Валга, который отходит из Риги каждый день в 10:46.

Как сообщалось ранее, фестиваль общения Lampa, главной темой которого в этом году является тема уважения, с 20 по 21 августа приглашает принять участие в более чем 200 мероприятий, которые пройдут в Цесисе.

Фестиваль приглашает поговорить самом актуальном и наболевшем - от образования и политики до здоровья и культуры - на латышском, английском и русском языках.

В этом году фестиваль общения Lampa можно будет посетить лично в Цесисе. Однако посещение возможно только при предъявлении действующего сертификат Covid-19, подтверждающего завершение полного курса вакцинации, или подтверждение факта перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев. С сертификатом необходимо предъявить ID-карту или паспорт. В зонах фестиваля нельзя будет находиться с детьми до 12 лет, в том числе и с младенцами.