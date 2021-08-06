Завадска рассказала, кому может потребоваться третья доза вакцины. Но пока потребности нет

Производители вакцин продолжают собирать данные и оценивать эффективность вакцин, оценивая всех участников исследований - их клеточный иммунитет, уровень антител и показатели заболеваемости. В то же время ряд стран тщательно собирают и анализируют ситуацию, однако, по словам Завадской, эта информация в настоящее время не указывает на то, что иммунная защита, обеспечиваемая вакцинами от Covid-19, недостаточна, или что происходит так называемый immune escape, что указывало бы на то, что вакцина не действует против новых вариантов вируса.
Государственный совет по иммунизации, который оценивает вопросы, связанные с вакцинацией и иммунизацией в Латвии, внимательно следит за этой темой, подчеркивает председатель совета. "Многие члены совета являются экспертами в международных экспертных группах, где этот вопрос также стоит на повестке дня, и следят, доступны ли новые данные и достаточны ли они для вынесения такой рекомендации. Таким образом решение о вакцинации населения бустерной дозой, как это происходит в Израиле, является решением политиков и чиновников, а не основанным на научных или экспертных рекомендациях", - поясняет Завадска.
Точно так же Европейская сеть национальных советов по иммунизации, координируемая Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время обсуждает этот вопрос, но, как отмечает эксперт, единственные выводы из этих переговоров заключаются в том, что есть страны, которые в августе и сентябре будут продолжать заниматься этой тематикой, чтобы позже обменяться новейшими данными.
С другой стороны, опираясь на базовые знания иммунологии и иммунизации об основных механизмах действия вакцин, Завадска допускает, что потребность в дополнительной вакцине может возникнуть для людей с ослабленной иммунной системой.
"Если мы теоретически подумаем о том, каким группам пациентов может потребоваться еще одна доза вакцины для усиления их иммунной защиты, это могут быть пациенты после трансплантации органов или стволовых клеток, люди, получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с множественными тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилые люди", - говорит эксперт.
Дополнительная вакцинация также может быть рекомендована для работников центров социального ухода и системы здравоохранения, которые сами больше подвержены риску заражения и могут также инфицировать людей из группы риска. Однако это только прогнозы, отмечает Завадска, добавляя, что в настоящее время у Государственного совета по иммунизации недостаточно данных для предоставления каких-либо рекомендаций.
Как известно, в конце июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт объявил, что людям старше 60 лет будет предложено привиться третьей бустерной дозой вакцины от Covid-19.
Третья доза в Израиле будет доступна людям старше 60 лет, которые были привиты вакциной Pfizer/BioNtech более пяти месяцев назад.
Таким образом, Израиль стал первой страной, которая широкомасштабно предложила своим гражданам третью дозу вакцины.
Аналогичное заявление было недавно сделано президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил, что с сентября пожилым людям, которые были полностью вакцинированы, а также тем, кто находится в группе риска, будут предложены дополнительные вакцины от Covid-19.