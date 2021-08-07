Сб, 7.08.2021
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Пьяный мужчина ставил препятствия на дороге в Адажи и получил штраф за мелкое хулиганство

ФОТО: Vitaliy Krasovskiy/shutterstock

В четверг, 5 августа, несколько жителей Адажи были удивлены пьяным мужчиной без майки. Он разместил на дороге различные предметы, чтобы загородить дорогу и помешать движению на улице Алдеру, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Житель сообщил в полицию о водителе, который, по его мнению, находится за рулем в нетрезвом виде, передвигаясь по Таллиннскому шоссе.

"Адажские полицейские подъехали к указанному участку дороги и заметили автомобиль, схожий по описанию. Он был припаркован в траве.

В тот момент в машине никого не было, но недалеко от этого места находимся мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он начал беседу с полицией",

объясняет начальник Адажской городской полиции Оскар Фельдманис.

Мужчина отрицал, что сидел за рулем в нетрезвом виде, и полиция уехала. Позже он расставил на дороге различные препятствия. Полиция задержала мужчину, а его мотивы понять было сложно.

"Он решил попытаться остановить машины, чтобы кто-нибудь из проезжающих, отвез бы его куда-нибудь,

Но это лишь один из его вариантов", - говорят в полиции. В полиции признают, что никто из водителей не останавливался, поэтому мужчина решил перекрыть дорогу.

Его оштрафовали на 150 евро за мелкое хулиганство.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке


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