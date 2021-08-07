Эстония усиливает контроль на границе с Латвией. Что случилось?

"Сегодня я разговаривал с министром внутренних дел Латвии, с которым мы поддерживаем постоянный контакт на фоне событий в Литве.

Учитывая, что за последний день пограничники Латвии задержали 38 человек, незаконно пересекавших белорусско-латвийскую границу, мы также усилили контроль в приграничных районах Эстонии.

Однако в настоящее время миграционное давление на Эстонию отсутствует", - отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.

Полковник полиции пограничного отдела Департамента полиции и погранохраны Эстонии Иво Утсар сказал, что при оценке происходящего в Латвии было решено еще больше усилить пограничный контроль. "Главное внимание Департамента полиции и погранохраны уделяется внутренним границам, но выборочные проверки также осуществляются патрулями по всей Эстонии. Мы проводим тщательные проверки в портах, потому что не можем исключать, что незаконные мигранты попытаются найти путь через Эстонию в Северную Европу", - сказал Утсар.

"Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы.

Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт",

- рассказал Утсар и добавил, что если кто-нибудь заметит в приграничном районе группу людей, похожих на иностранцев, в отношении которых возникнет подозрение, что они могли незаконно пересечь границу, об этом следует сообщить на номер 112.