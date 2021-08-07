Эстония усиливает контроль на границе с Латвией. Что случилось?

"Сегодня я разговаривал с министром внутренних дел Латвии, с которым мы поддерживаем постоянный контакт на фоне событий в Литве.
Учитывая, что за последний день пограничники Латвии задержали 38 человек, незаконно пересекавших белорусско-латвийскую границу, мы также усилили контроль в приграничных районах Эстонии.
Однако в настоящее время миграционное давление на Эстонию отсутствует", - отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.
Полковник полиции пограничного отдела Департамента полиции и погранохраны Эстонии Иво Утсар сказал, что при оценке происходящего в Латвии было решено еще больше усилить пограничный контроль. "Главное внимание Департамента полиции и погранохраны уделяется внутренним границам, но выборочные проверки также осуществляются патрулями по всей Эстонии. Мы проводим тщательные проверки в портах, потому что не можем исключать, что незаконные мигранты попытаются найти путь через Эстонию в Северную Европу", - сказал Утсар.
"Также мы направили дополнительные патрули в район эстонско-латвийской границы.
Для передвигающихся в приграничных районах людей это означает, что полицейские будут чаще обычного проверять документы и автомобили, автобусы, грузовики и другой транспорт",
- рассказал Утсар и добавил, что если кто-нибудь заметит в приграничном районе группу людей, похожих на иностранцев, в отношении которых возникнет подозрение, что они могли незаконно пересечь границу, об этом следует сообщить на номер 112.
"Департамент полиции и пограничной охраны постоянно следит за ситуацией на границе Эстонии, чтобы заметить изменения, которые могли бы указывать на возможную опасность незаконной миграции. При изменении ситуации мы готовы применить дополнительные меры, чтобы при необходимости защитить границу Эстонии еще надежнее", - добавил Утсар.