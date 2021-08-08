Физиотерапевты - о коронапациентах: сюрреалистичное чувство - лечить людей своего возраста или моложе

- Каким было течение болезни и ее симптомы у тех, кто прибыл на реабилитационное лечение?

- Как правило, у них течение болезни было тяжелым и длительным, и пациенты направлялись непосредственно из отделения интенсивной терапии Covid-19, отделения Covid-19 для пациентов с болезнями легких, отделения Covid-19 для пациентов с сердечными заболеваниями и отделения инфекционных заболеваний на стационарную реабилитацию.

Симптомы пациентов включают затрудненное дыхание, потребность в дополнительном кислороде, низкую способность к физическим нагрузкам, повреждение нервов, связанное с интенсивной терапией, мышечную слабость, потерю физических возможностей, общую слабость, затрудненное глотание и так далее.

- Каков средний возраст пациентов?

- Доля пациентов мужского пола была выше, и большинство пациентов старше 65 лет. Кроме того, было несколько пациентов в возрасте до 50 лет, не имевших ранее проблем со здоровьем, но у которых была очень серьезная инфекция.

- Как определяется необходимость реабилитационного лечения?

- Необходимость направления на реабилитацию связана с дисфункциями из-за Covid-19. Исходя из степени тяжести, врач решит, будет ли пациент проходить реабилитацию в стационаре или амбулаторно.

Показания к стационарной реабилитации:

потребность в помощи и/или вспомогательных средствах во время движения и действий по уходу за собой;

восстановление предшествовавшей заболеванию физической работоспособности;

низкая нагрузкоустойчивость и малая физическая способность;

умеренная дыхательная недостаточность, потребность в кислородной терапии;

миопатия и/или повреждение периферических нервов.

Сюда входят психоэмоциональные состояния, такие как повышенная тревожность, депрессия и прочее.

- Это платная услуга?

- Реабилитация является важной частью неотложной больничной помощи и покрывается медицинским страхованием.

- Как выглядит реабилитация переболевших коронавирусом?

- Реабилитация больных Covid-19 начинается как можно раньше, по возможности уже в отделении интенсивной терапии и инфекционном отделении, и продолжается в реабилитационных палатах.

Она состоит из респираторной физиотерапии (дыхательные упражнения, мобилизация секреции, отлучение от искусственной вентиляции легких), ранней мобилизации и заместительной терапии, переходных тренировок, тренировок походки и упражнений для восстановления сил. Кроме того, при необходимости все отделения проводят отлучение от дополнительного кислорода.

Отделение реабилитации играет важную роль в восстановлении функциональных возможностей пациента, чтобы он мог вернуться к своей повседневной деятельности.

Помимо физиотерапевтов, логопеды также должны играть важную роль, особенно в случае пациентов, которым трудно глотать или говорить после интубации; также это касается эрготерапевтов и психологов.

Цели устанавливаются в соответствии с пациентом, основная цель - восстановить способности пациента до предыдущего или максимально возможного уровня, включая поддержку и консультирование родственников пациента по дальнейшему функционированию.

Если у пациента есть возможность ходить в поликлинику, его направят на амбулаторное восстановительное лечение.

Необходимость в реабилитационном лечении и его продолжительность зависят от пациента и его состояния: у более легких пациентов это занимает недели, тогда как у пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, это может занять месяцы, и их выздоровление требует многопрофильного подхода. При этом не всегда удается достичь полного восстановления до прежних уровней.

- Какие решения предлагаются тем пожилым людям, у которых есть проблемы с передвижением или другие осложнения, не позволяющие прийти на место?

- Реабилитационное лечение предлагается в дополнение к амбулаторному приему и в стационарных реабилитационных отделениях.

Решение о необходимости стационарной реабилитации принимает лечащий врач или, если пациент проходит лечение на дому, семейный врач по согласованию с врачом-реабилитологом, если это возможно. Кроме того, можно использовать домашнюю физиотерапию или услугу дистанционной физиотерапии.

Об услугах физиотерапии на дому и дистанционной физиотерапии следует поинтересоваться у своего физиотерапевта, лечащего врача или семейного врача, поскольку доступность этих услуг варьируется от региона к региону. Кроме того, можно обратиться к частным поставщикам физиотерапевтических услуг.

В большинстве случаев после реабилитации пациенты получают консультацию физиотерапевта и план упражнений, которые нужно выполнять самостоятельно. Каждый пациент должен нести ответственность за собственное здоровье. Поскольку физиотерапевт занимается пациентом только в течение ограниченного времени, здоровый образ жизни и упражнения следует продолжать и самостоятельно, чтобы сохранить достигнутые результаты.

- В свете последних новостей о штамме "дельта", вы также готовитесь к возможной более высокой нагрузке?

- Я уверена, что все физиотерапевты и медицинские работники, которые боролись с пандемией Covid-19, в настоящее время отдыхают настолько интенсивно, насколько могут. Также это время используется для саморазвития, чтобы лучше лечить пациентов во время возможной новой волны.

На данный момент статистика Департамента здоровья говорит сама за себя, и, к счастью, количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, невелико - в настоящее время (18.07) в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета нет ни одного пациента с Covid-19. Пять пациентов проходят реабилитацию после Covid-19.

Спрос на восстановительное лечение всегда был высоким, а с нынешней пандемией потребность возросла еще больше.

- Преподавали ли вам ваши методы в этой области зарубежные врачи или руководство было разработано в Эстонии?

- В своей работе мы применяем то, что узнали и усвоили ранее, а также международные руководящие принципы и рекомендации по лечению. Кроме того, в этом году было выпущено "Руководство по реабилитации пациентов с Covid-19".

Поскольку в начале пандемии неизвестности и неопределенности было больше, нам было намного сложнее. К настоящему времени, однако, собрано много информации и проведено много исследований по всему миру, и мы тоже стали более опытными. При этом за время нашей работы в больницах никогда не было одновременно так много пациентов с респираторными симптомами, чтобы мы подняли вопрос о необходимости улучшить обучение и осведомленность о респираторной физиотерапии.

В случае пациентов с Covid-19, вероятно, наиболее запоминающимся является тот факт, что их состояние может относительно быстро и резко меняться как в положительную, так и в отрицательную сторону. У нас были пациенты, состояние которых стало нестабильным в течение нескольких часов - утром он успешно прошел терапию, а днем ​​ему требуется интенсив. В то же время из отделения интенсивной терапии выходили пациенты, прогноз полного выздоровления которых на наш взгляд был очень плохим, но которые спустя полтора месяца (после интенсивного восстановительного лечения) шли домой самостоятельно.