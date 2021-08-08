Возле Добеле трактор упал в реку; его водитель скончался

Примерно в 16:30 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Витинской волости Добельского края: мужчина на тракторе выехал с дороги и заехал в реку. В аварии погиб водитель трактора. По факту происшедшего в Государственной полиции возбуждено уголовное дело.

В субботу в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибло четыре человека.

Уже сообщалось, что в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края на дороге Даугавпилс - Скрудалиена - граница Беларуси столкнулись автомобиль Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.