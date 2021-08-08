Вс, 8.08.2021
К этому моменту пост продолжался уже около месяца, увидев рекламный баннер, я не смогла сдержаться, посетила McDonald’s и купила чизбургер Ксения Овчинникова, подавшая иск к McDonald’s
Ксения Овчинникова, подавшая иск к McDonald’s
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Возле Добеле трактор упал в реку; его водитель скончался

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В субботу днем, 7 августа, ​​в Добельском крае трактор заехал в реку. Погиб его водитель.

Примерно в 16:30 Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Витинской волости Добельского края: мужчина на тракторе выехал с дороги и заехал в реку. В аварии погиб водитель трактора. По факту происшедшего в Государственной полиции возбуждено уголовное дело.

В субботу в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибло четыре человека.

Уже сообщалось, что  в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края на дороге Даугавпилс - Скрудалиена - граница Беларуси столкнулись автомобиль Audi, BMW и грузовик Scania с прицепом.

В аварии пострадали водитель и пассажир BMW, а водитель и два пассажира Audi - погибли.


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