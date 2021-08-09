Пн, 9.08.2021
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Даугавиньш заразился Covid-19. Не факт, что он поможет сборной в олимпийской квалификации

Каспар Даугавиньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нападающий сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш заболел Covid-19, в связи с чем на данный момент не ясен вопрос о его участии в квалификационном турнире пекинской Олимпиады, пишет Sportacentrs.com.

Cообщается, что положительный анализ на Covid-19 у него был констатирован в Швейцарии, где он в составе "Берна" будет выступать в новом сезоне.

Напомним, официальный тренировочный лагерь сборной под руководством Харийса Витолиньша начнётся 9 августа в Риге, в ледовом холле стадиона Даугава.

Квалификационный турнир Олимпиады в Пекине пройдёт с 26 по 29 августа в Риге.

Сборная Латвии начнёт турнир 26 августа матчем против Италии. Днём позже у латвийских хоккеистов запланирован матч против Венгрии, а завершит Латвия турнир 29 августа дуэлью против Франции.

Возможность выступить на зимней Олимпиаде 2022 года получит команда, занявшая первое место в группе Е.


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