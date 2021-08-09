Даугавиньш заразился Covid-19. Не факт, что он поможет сборной в олимпийской квалификации

Cообщается, что положительный анализ на Covid-19 у него был констатирован в Швейцарии, где он в составе "Берна" будет выступать в новом сезоне.

Напомним, официальный тренировочный лагерь сборной под руководством Харийса Витолиньша начнётся 9 августа в Риге, в ледовом холле стадиона Даугава.

Квалификационный турнир Олимпиады в Пекине пройдёт с 26 по 29 августа в Риге.

Сборная Латвии начнёт турнир 26 августа матчем против Италии. Днём позже у латвийских хоккеистов запланирован матч против Венгрии, а завершит Латвия турнир 29 августа дуэлью против Франции.