"Спасибо за то, что обокрали страну!": Дидрихсоне возмутила интернет, косвенно поблагодарив Айнара Шлесерса

Элина Дидрихсоне поделилась своими мыслями о популярной сети продуктовых магазинов в Instagram: "На мой взгляд, это самый крупный продуктовый магазин, который всегда был на уровне. Могу сказать огромное спасибо Айнару. В противном случае, может быть, мы по-прежнему делали бы покупки в маленьких магазинчиках во дворе".

Делясь своими мыслями о продуктовом магазине, инфлюенсер добавила хештег #спасибоАйнару.

Пользователи социальных сетей пришли к выводу, что хештег связан с политиком Айнаром Шлесерсом.

Ссылаясь на хештег Дидрихсоне, пользователь социальной сети написал: "#СпасибоАйнару за то, что привез Dressmann. Его сейчас уже нет, но все равно: не было бы Dressmann, наверняка не было бы других сетей магазинов одежды, мы были бы вынуждены покупать одежду в каких-то странных магазинчиках тряпок, которые с безбожной наценкой продают шмотки, купленные на алике".

Другой пользователь социальных сетей написал:"#СпасибоАйнару, который однажды дал мне возможность точнее сформулировать, что мне больше всего не нравится в политике".

#PaldiesAināram, ka savulaik deva man iespēju precīzāk formulēt, kas man politikā visvairāk riebjas. — Helmuts Caune (@HelmutsCaune) August 9, 2021

"Провозгласил Латвийскую Республику. #спасибоАйнару", - пишет пользователь Twitter.

"#СпасибоАйнару за то, что политик может купить себе целый квартал. Андрейсалу", - написал другой пользователь.

#paldiesAināram, ka politiķis sev var iegādàties veselu kvartālu. Andrejsalu. — Ivars Bērziņš (@ivars_berzins) August 9, 2021

В Twitter также были и такие посты: "#СпасибоАйнару за то, что обокрали страну, чтобы положить себе в карман наши деньги. Спасибо за определение дискриминации в отношении целой группы общества в Конституции. #СпасибоАйнару за то, что он вернулся в политику и снова наплевал на демократические основы страны.