Что будет с домом, где был жестоко убит адвокат Павел Ребенок?

Как сообщает издание Privātā Dzīve, друзья и родственники Ребенока собрались на Покровском кладбище, где был открыт памятник - стеклянная книга с золотыми буквами.

Вечером в Лангстини - имении, где в сентябре прошлого года был убит Ребенок, - состоялась вечеринка, посвященная его дню рождения.

Как пояснил близкий друг Ребенока, адвокат Мартиньш Криекис, день рождения отметили так, как хотелось бы Павлу - с беседами и песнями.

На вопрос, что будет с имуществом, где раньше жили Ребенок со своим другом, ветеринаром Ингусом Баландиным, он отвечает, что его планируют продать - после случившегося жить в нем эмоционально сложно.

Напомним, адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября 2020 года у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако эта версия является менее вероятной.