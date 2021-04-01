В день, когда началась астрономическая весна, на Покровском кладбище собрались друзья и единомышленники убитого адвоката Павла Ребенока. С момента зверского убийства прошло полгода. Уже позже в бюро присяжных адвокатов Rebenoks un Vilders онлайн-журнал Klik встретился с другом и коллегой Ребенока - юристом Мартиньшем Криекисом.

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Он параллельно расследованию, которое проводит Государственная полиция, и сам пытается разгадать события роковой ночи. Кроме того, мы выяснили, как будет разделено наследство и накопленное в течение жизни богатство, каким будет памятник на кладбище и кто его установит, а также как трагическую потерю сына переживают родители.

Klik: - Вы с Павлом Ребеноком были однокурсниками, бизнес-партнерами и друзьями. Когда ночью 20 сентября прошлого года он был безжалостно убит в частном доме в Лангстини, вы проинформировали общество о следственных мероприятиях полиции, остро раскритиковали бездействие органов и даже дали рекомендации, что и как нужно делать, чтобы это ужасное преступление было раскрыто. Вашу жизнь можно разделить по времени на отрезки до и после убийства Павла?

Мартиньш Криекис: Да, это так. Как вы точно сказали, есть время до и время после этой трагедии. Моя семья и близкие друзья Павла каждый месяц 20-го числа ездим на кладбище, возлагаем цветы и все это вспоминаем. Мы не договариваемся, во сколько собираемся, но иногда происходит так, что случайно встречаемся у могилы Павла. Кто-то приезжает с утра, кто-то - днем. В последний раз в оговоренное время встречались все вместе, когда с похорон Павла прошло 40 дней.

Мы дружили с ним со времен учебы. Хорошая взаимосвязь образовалась и в профессиональной сфере. У нас было разделение на плохого и хорошего - если Павел был солидным, порядочным и вежливым, то я мог сказать все, что думал. Мы были триумвиратом - Мартиньш Криекис, Янис Вилдерс и Павел Ребенок. Как Павел нас называл - трехголовый дракон. Сейчас одна голова отрублена.

- Прошло полгода с тех пор, как Павла нет, но в его кабинете в офисе по-прежнему все так же, как было, когда он там хозяйничал. Сейчас Павел строгим и одновременно добрым взглядом смотрит с фотографии, размещенной на стене напротив его рабочего стола. Звучит ли во время нашего разговора на фоне его любимая музыка?

- Нет, сейчас не звучит музыка, с которой у нас ассоциируется Павел. Жанете (супруга Мартиньша Жанете Эйхмане. - Прим. ред.) доверила настроение этого дня Бетховену.

Полгода - полукруглая дата трагического события, но мы не хотим концентрироваться на негативе, так как это вызывает грустные эмоции. Когда мы, друзья, встречаемся, мы вспоминаем позитивные моменты, пережитые вместе с ним. Нет ни одного человека, который лично бы общался с Павлом и сказал бы о нем какое-то плохое слово, за исключением Борданса (министр юстиции Янис Борданс. - Прим. ред.).