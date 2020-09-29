Ближайший друг убитого Павла Ребенока больше не будет праздновать день рождения

За несколько дней до похорон Баландин в соцсетях опубликовал запись, посвященную Ребеноку: "Только осталась любовь твоя, как мера боли и как мера счастья... Ты всегда будешь со мной".

Vien paliek mīlestība Tava, kā sāpju un kā laimes mērs...🖤 Tu vienmēr esi un būsi ar mani🖤🖤🖤 Atvadīšanās no Pāvela 26.09.2020. Plkst 11:00 Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāle Apbedīšana Pokrova kapos Posted by Ingus Balandins on Thursday, September 24, 2020

23 сентября Баландину исполнилось 38 лет, однако, как рассказал его друг, юрист Мартиньш Криекис, Ингус свой день рождения не праздновал.

"Он и в дальнейшем не будет праздновать свои дни рождения. Ингус не хочет получать ни поздравлений, ни подарков", - сказал Криекис изданию Privātā Dzīve.

Галерея: Прощание с убитым адвокатом Павлом Ребеноком

Напомним, адвокат Павел Ребенок был убит в ночь на 20 сентября у себя в доме, а его партнер Ингус Баландин получил ранения.

Трое преступников в масках ворвались в дом адвоката в Лангстини, взломав дверь, и избили Ребенока и находившегося в доме Баландина. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 117-й статье Уголовного закона - убийство, если оно связано с ограблением. Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенока, однако эта версия является менее вероятной.