Вт, 10.08.2021
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Любовь Соболь
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За неделю было получено 33 сообщения о побочных эффектах после вакцины от Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На прошлой неделе Государственному агентству лекарств чаще сообщали о побочных эффектах после получения первой дозы вакцины от Covid-19.

В целом за неделю были получены 33 сообщения о побочных эффектах после получения прививки. 13 из них оценены как серьезные, свидетельствует обобщенная информация Министерства здравоохранения, представленная на заседании правительства.

В семи случаях сообщения подали медицинские специалисты, а 26 сообщения поступили от пациентов.

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Из всех 33 случаев 21 был связан с получением первой дозы вакцины, а в 12 случаях побочные эффекты были связаны с получением второй дозы.

Всего до конца прошлой недели было получено 1963 сообщения о побочных эффектах после вакцины от Covid-19.

Напомним, в Латвии на данный момент минимум одну дозу вакцины получили уже 42,02% жителей.


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