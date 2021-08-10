За неделю было получено 33 сообщения о побочных эффектах после вакцины от Covid-19
На прошлой неделе Государственному агентству лекарств чаще сообщали о побочных эффектах после получения первой дозы вакцины от Covid-19.
На прошлой неделе Государственному агентству лекарств чаще сообщали о побочных эффектах после получения первой дозы вакцины от Covid-19.
В целом за неделю были получены 33 сообщения о побочных эффектах после получения прививки. 13 из них оценены как серьезные, свидетельствует обобщенная информация Министерства здравоохранения, представленная на заседании правительства.
В семи случаях сообщения подали медицинские специалисты, а 26 сообщения поступили от пациентов.
Из всех 33 случаев 21 был связан с получением первой дозы вакцины, а в 12 случаях побочные эффекты были связаны с получением второй дозы.
Всего до конца прошлой недели было получено 1963 сообщения о побочных эффектах после вакцины от Covid-19.
Напомним, в Латвии на данный момент минимум одну дозу вакцины получили уже 42,02% жителей.