Премьер-министр предлагает позволить прививаться третьей дозой всем желающим

Во вторник, обсуждая на заседании правительства, рассматривает ли Латвия возможность вакцинации третьей дозой вакцины для усиления иммунитета населения против Covid-19, Павлютс сказал, что в этом вопросе ясности пока нет.

"Есть страны, которые приняли или находятся в процессе принятия решения о третьей дозе, в первую очередь - для групп риска.

Латвийские специалисты также изучают эту ситуацию и следят за ней. Производители проводят необходимые исследования, а оценивать результаты будут регулирующие органы", - сказал политик.

Он высказывает предположение, что осенью, в том числе в Латвии, будут приняты решения о том, что некоторым группам может потребоваться третья или вторая доза вакцины, если речь идет об однократной вакцине. Чиновник предположил, что эти дозы потребуются в первую очередь людям из группы риска, например, по достижении определенного возраста или по состоянию здоровья.

"Мы следим за развитием ситуации. Мы примем решение, как только будут доступны рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам", - сказал Павлютс.

Кариньш о третьей дозе вакцины

В свою очередь Кариньш признал, что вопрос о третьей дозе станет актуальным для многих, потому что население читает, что происходит в других странах, где ревакцинация считается укреплением иммунитета населения.

"У нас есть часть населения, которая понимает важность вакцинации. Если нет причины, по которой это было бы нежелательно, я бы даже рекомендовал перейти к тому, чтобы сделать третью дозу доступной для тех, кто с определенной даты готов ее получить", - считает премьер.

По его мнению, выбор должен быть оставлен на усмотрение каждого латвийца и его врача, а не устанавливаться правилами "сверху". Кариньш призвал не мешать людям, которые понимают важность вакцинации и хотят получить третью дозу.

"Если есть люди, которые не понимают, что им нужна первая доза, давайте не будем тормозить тех, кто хочет третью дозу", - сказал глава правительства.

Чтобы обеспечить более справедливое распределение вакцин между богатыми и бедными странами, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале августа призвала ввести мораторий на дополнительные дозы вакцины Covid-19 для людей, уже полностью привитых от коронавируса - по крайней мере, до конца сентября.

Комментируя слова премьер-министра, министр здравоохранения подтвердил, что количество вакцин в Латвии достаточно и не нужно будет выбирать, использовать вакцину для третьей дозы, либо прививать первой дозой тех, кто еще не начал процесс вакцинации.

"У нас нет недостатка в вакцинах. Специалисты Минздрава регулярно обновляют сценарии планирования, мы оперируем разными вариантами, мы учитываем, что произойдет, если нам нужно будет использовать третью дозу для группы людей уже в этом году", - сказал Павлютс.