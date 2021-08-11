Белорусские пропагандисты показали интервью с подругой Протасевича Софьей Сапегой

В ходе интервью Сапега рассказала, что происходило в тот злополучный день, когда власти Беларуси вынудили пилотов совершить посадку в Минске. По ее словам, ее парень Протасевич надеялся, что девушку не задержат, поэтому перед посадкой передал ей технику "для обеспечения минимальной безопасности", однако это не помогло.

Кроме того, Сапега отметила, что из разговоров с Романом был сделан вывод, что к экстренной посадке самолета в столице Беларуси имеет отношение кто-то из рабочего коллектива Протасевича. Также Сапега заявила, что "никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было".

"Поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. И я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И наверное после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок. <…> О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни все же. Настроение нормальное. И готова идти дальше", - сказала она в интервью.

Напомним, в Беларуси Софью Сапегу подозревают в разжигании социальной розни и ненависти и участии в беспорядках.