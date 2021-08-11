Суд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже депутата Адамсонса

Адамсонс имеет право обжаловать решение в Рижском окружном суде.

В начале июня суд Видземского предместья применил к Адамсонсу арест в качестве меры пресечения. Адамсонс обжаловал решение в Рижском окружном суде, но окружной суд меру пресечения не изменил.

Согласно закону, арест может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного расследования, вызывают разумные подозрения, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применение другой меры пресечения не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление или не будет уклоняться от расследования.

10 июня Сейм выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России, обыски по его месту жительства и работы и другие следственные действия.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.

По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы - различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии.