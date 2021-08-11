Эстония вводит режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения

По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких. Всего в Эстонии умерло 1279 человек с коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов. Коэффициент заражаемости R равен 1,2.

Согласно матрице рисков ECDC, интенсивность заболеваемости высока по всей Эстонии. По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 675 335 человек, из которых у 89 417 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 585 918 человек - завершен.

"Инфекционная ситуация в Эстонии и соседних странах очень быстро изменилась. Как мы предупреждали в начале июля, самой большой проблемой является дельта-штамм коронавируса, который распространяется как минимум на треть быстрее, чем ранее доминировавший альфа-штамм. Нам удалось быстро выявить очаги инфекции, но вероятность заражения вирусом чрезвычайно высока. Мы наблюдали появление очагов на мероприятиях, проходящих на свежем воздухе, что подтверждает высокий уровень заражения", - подчеркнул гендиректор Департамента здоровья.

Управление здравоохранением во время кризиса основывается на том принципе, что ресурсы ограничены и должны быть перераспределены, в частности, путем обеспечения возможности оказания неотложной помощи. Ситуация в сфере здравоохранения в Эстонии делится на три категории: Первый уровень — применяется при угрозе кризиса. Второй уровень — применяется в случае, если речь идет о кризисе, в том числе, если опасность реализована. Третий уровень — применяется в случае, если речь идет о масштабном кризисе.

Этой весной до третьего уровня не хватало совсем немного. Если бы был введен третий уровень опасности, Эстония достигла бы точки, когда медицинская система могла бы оказывать только неотложную помощь, потому что число пациентов с Covid-19 вышло бы за пределы возможностей системы здравоохранения. В случае третьего уровня оказание планового и амбулаторного лечение, а также экстренной помощи, было бы ограничено.